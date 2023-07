Ahsoka : La voix originale conseille fortement de regarder les séries animées Star Wars

Ashley Eckstein, la voix originale d’Ahsoka, recommande fortement de regarder les séries animées en préparation de la série live-action.

Si vous êtes impatient de découvrir la série Ahsoka, mais n’êtes familier du personnage qu’à travers The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, il est conseillé de regarder une partie du contenu animé de Star Wars pour vous préparer.

Ahsoka Tano a été introduite pour la première fois dans le film d’animation Star Wars: The Clone Wars en tant que Padawan d’Anakin Skywalker avant de devenir un personnage à part entière de la série The Clone Wars. Après avoir survécu à l’épreuve déchirante de l’Ordre 66, Ahsoka a refait surface plus tard dans Star Wars Rebels en tant qu’agent d’infiltration pour la rébellion, où elle a appris la chute tragique de son ancien maître Jedi du côté obscure et est devenue proche des membres de l’équipage Fantôme.

Il a été confirmé qu’Ahsoka est une continuation de l’héritage et de l’histoire de Star Wars Rebels, et la voix originale du personnage, Ashley Eckstein, qui a doublé Ahsoka dans The Clone Wars, Star Wars Rebels et Star Wars: Tales of the Jedi, conseille fortement le public de regarder les séries animées avant de plonger dans Ahsoka en raison de cette connexion majeure.

Dans une interview à CinemaBlend, elle explique : « Nous allons avoir tellement d’histoires nouvelles et incroyables, mais sans cette histoire passée et une compréhension complète de qui est Ahsoka et même de qui sont les autres personnages, vous n’aurez pas une compréhension aussi riche ou approfondie et une appréciation de ce qui va se passer dans la série sans la backstory, donc je suis très reconnaissante que Clone Wars et Rebels et Tales the Jedi soient sur Disney +. Chaque fois que j’en ai l’occasion, je dis aux fans : « Allez-y, regardez-les et bingez avant de regarder la série Ahsoka ». Ça va vraiment compter. »

Elle pointe l’importance de ces séries dans le cadre de l’histoire globale de Star Wars : « Et puis Clone Wars et Rebels et même Tales the Jedi en général… Vous savez, à un moment donné, la plupart des fans de Star Wars reviennent et regardent les films. Ils regardent les épisodes IV, V et VI, et I, II et III. Eh bien maintenant, Star Wars : The Clone Wars et Star Wars Rebels font partie de cette chronologie. Cela fait partie de l’histoire. Cela fait partie de la trajectoire globale et du parcours de ces personnages, donc sans regarder ces séries, vous passez à côté. Ils sont tous connectés. Je recommande fortement aux fans de les regarder. »

Regarder l’intégralité de l’arc d’Ahsoka Tano permettra aux téléspectateurs de mieux comprendre les motivations et les actions d’Ahsoka dans sa série live-action, ainsi que d’avoir une image plus claire de ses rôles limités dans The Mandalorian saison 2 et Le Livre de Boba Fett, qui sont tous connectés à travers l’exploration de l’ère de la Nouvelle République de Star Wars.

Ahsoka démarre le 23 aout prochain sur Disney+.

Source : CinemaBlend / Crédit ©Disney