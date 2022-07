Les Anneaux de Pouvoir : Le trailer reçoit trois fois plus de dislikes que de likes sur Youtube

Le trailer de la série Les Anneaux de Pouvoir, préquelle du Seigneur des Anneaux, reçoit trois fois plus de dislikes que de likes sur Youtube.

Amazon Prime Video mise beaucoup sur sa série Les Anneaux de Pouvoir, préquelle du Seigneur des Anneaux (ils auraient un budget de près d’un milliard de dollars). Avec la série qui arrive dans moins de deux mois sur la plateforme, la promo est passée à la vitesse supérieure avec une bande-annonce qui a été mise en ligne la semaine dernière, mais il semble que l’accueil du public ne soit pas très chaleureux.

Les fans sceptiques du Seigneur des Anneaux ont visionné la nouvelle bande-annonce des Anneaux de Pouvoir publiée la semaine dernière 7 millions de fois (sur le compte US), mais le ratio « j’aime/je n’aime pas » (YouTube cache maintenant les dislikes, mais une extension les révèle) devrait être inquiétant pour Amazon.

Sur la vidéo publiée par Prime Video US, selon Forbes, hier le ratio était de 56 000 likes pour 159 000 dislikes. C’est presque trois fois plus de dislikes et les commentaires (dont beaucoup sont des citations de J.J.R. Tolkien) ne sont pas tendres. L’avis sous-jacent des commentaires est le même, tout le monde est très sceptique et a peur que cette série ne fonctionnera après la perfection de la trilogie originale de Jackson et le fait que cela n’adapte pas spécifiquement le travail de Tolkien, même si évidemment, elle s’en inspire grandement.

Il est bien trop tôt pour juger la série, il faudra attendre le mois de septembre pour voir ce qu’il en est et ensuite se faire une opinion sur le produit fini.

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine.

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir – Teaser VF