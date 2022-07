Les Anneaux de Pouvoirs : Un trailer qui révèle enfin les enjeux et peuples de la série !

Découvrez le premier trailer long des Anneaux de Pouvoir, qui en dit un peu plus sur l’intrigue.

Après le teaser exclusif la semaine dernière de quelques secondes sur Amazon, découvrez le premier trailer long de la série Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir, dans lequel on expose les enjeux de cette adaptation libre des annexes de la trilogie littéraire de Tolkien.

Depuis son annonce, même si les studios d’Amazon Prime ont déjà dévoilé quelques images et personnages phares de leur série inspirée du Seigneur des anneaux, Les Anneaux de Pouvoir se révèle aujourd’hui dans un nouveau trailer de plus de deux minutes, dans lequel on y voit Galadriel, son frère Féanor ainsi qu’Elrond, le prince nain Durin IV, et les personnages ancêtres des hobbits. Des images qui offrent quelques indices sur la direction de cette première saison ainsi que ses enjeux.

Une intrigue qui commence avec une vue sur Valinor, la Terre des Elfes, et ses deux sources de lumières, les arbres Laurelin et Telperion. Avant le départ de cette dernière pour la Terre du Milieu, où elle retrouvera Elrond pour le prévenir d’une menace qu’elle a vu en vision terrible. Une vision de corps flottants dans un environnement hostile. Alors qu’Elrond tente de la décourager vis a vis de ce qu’elle imagine être une menace et l’invite à déposer les armes, le reste de la bande annonce se concentre sur les Harfoots.

Ce petit peuple, ancêtre des hobbits, sont des habitants de la forêts qui ne vivent visiblement qu’entre eux, alors que les nains sont dans leurs mines, les elfes dans leur forêts et les hommes concentrés sur leur Terre. S’ensuit une succession d’images assez majestueuses, entre la glorieuse ville des homme : Numenor, la fôret, les mines majestueuses de la Moria, les demeures des elfes, ainsi que scènes de batailles, avant de se terminer sur les murmures mélodiques d’un poème Harfoot.

Un trailer qui pourra peut-être rassurer certains fans sceptiques face à cette adaptation des annexes du Seigneur des Anneaux, plus libre puisque les droits du Silmarillion et autres oeuvres du maitre de la Fantasy ne peuvent toujours pas être adaptées à l’écran, étant donné que les droits de ces dernières appartiennent toujours aux héritiers de Tolkien.

En attendant les prochaines révélations sur la série au traditionnel Comic Con de san Diego, la bande annonce en VO est à voir ci-dessous. Pour ceux du find qui n’ont rien suivi jusqu’ici, Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Les Anneaux de Pouvoirs – Première bande annonce longue VO



Les Anneaux de Pouvoirs – Première bande annonce longue VF

crédit photo : ©Prime Video