Supergirl saison 5 : Un Super-Friend en danger dans le final (Spoilers)

La saison 5 de Supergirl se termine prématurément avec un Super-Friend en danger de mort, Alex en costume et une amitié presque rafistolée. Spoilers.

Comme annoncé précédemment, la saison 5 de Supergirl a dû être tronquée de quelques épisodes à cause de COVID-19. Mais comme The Flash, l’épisode 19 est un épisode qui se termine sur un gros cliffhanger. Un cliffhanger qui ne sera pas résolu avant des mois parce que Supergirl ne reviendra pas avant le printemps 2021. L’attente sera très longue. Attention, la suite est spoiler.

Leviathan attaque

Sachant que Rama Khan et Gamemnae planifient leur grande attaque, Kara était prête à passer à l’action – avec Alex nouvellement vêtue d’un super-costume à ses côtés – mais elle savait qu’elle aurait besoin d’une protection contre l’abondante réserve de kryptonite en possession des dieux. Lena a proposé de lui confectionner une combinaison de protection (comme elle l’a fait précédemment, dans le monde d’avant la Crise).

Alors que Kara s’est faufilée vers le laboratoire de Lena, J’onn et M’gann se sont déguisés en Supergirl et font équipe avec Nia et Alex pour distraire Rama Khan et les autres immortels. Ce faisant, Nia a rêvé à plusieurs reprises que Brainy dans sa forme verte et le voit en danger. Elle pensait alors que sa culpabilité lui faisait rêver de son ex mais ce n’est pas le cas, c’était un véritable signe, Brainy est sur le point de mourir.

Leviathan vaincu

Lex a été autorisé à entrer dans le vaisseau spatial de Leviathan caché dans le « casino », équipé d’une épingle qui le protège du puissant champ de force qui l’entoure. Conscient que Lex prévoit de tuer d’abord Supergirl et tous ses amis avant de le laisser s’occuper des dieux, Brainy a décidé de se faufiler dans le vaisseau pour télécharger un code qui réduirait Rama Khan et les autres, sans les tuer. Mais pour ça, il devait se tenir à la console, sans bouger, pendant 10 minutes complètes, le tout pendant que le champ de force meurtrier l’attaquait. Mais avec son homologue féminine à ses côtés, Brainy s’efforça d’aller jusqu’au bout.

Pendant ce temps, Kara et Lena ont sauvé Eve lors d’une confrontation avec les dieux, et se sont ensuite appuyées sur elle pour obtenir des informations sur le plan de Lex. Admettant que sa mère avait été menacée, Eve a détaillé le plan d’attirer des millions de personnes dans le monde virtuel d’Obsidian pour le Festival de l’Unité… puis tuer tout le monde.Incapable d’éteindre la technologie, Kara est entrée elle-même dans l’espace virtuel pour prononcer un discours et persuader les gens de se déconnecter.

Pour aider les choses, Lena a multiplié Kara afin qu’elle puisse individuellement parler avec chaque utilisateur et leur dire qu’elle croit en eux. Pendant ce temps, dans le monde réel, Lena a réussi à maîtriser Andrea, dont les pouvoirs ont été activés par Gemma. Elle l’empêche de tuer Supergirl, disant qu’elle croyait en elle. Tout comme la Brainy féminine qui dit à son homologue qu’elle croyait aussi en lui. Le message est vraiment de faire confiance aux gens et croire qu’ils et elles feront le bon choix.

Lex et Lillian Luthor en position de force

Quand tout a été dit et fait, Kara a convaincu les utilisateurs de quitter le monde VR, Brainy a réduit les dieux en les mettant dans une capsule et Lena a arrêté Andrea. Par la suite, Kara – qui avait auparavant du mal à pardonner Lena pour l’avoir trop punie pour un mensonge compréhensible – a officiellement accepté les excuses de Lena, reconnaissant tout ce qu’elle avait fait pour la sauver. Les deux femmes se serrèrent alors la main et s’unissent pour éliminer un dernier méchant : le frère de Lena.

Lex a trouvé un Brainy mal en point sur le vaisseau Leviathan, il se réjouit et lui dit qu’il savait qu’il le trahirait à la fin. Ainsi, Brainy a fait exactement ce que Lex espérait en embouteillant les dieux rétrécis. Lex a ensuite livré les dieux à sa mère Lillian. Ce duo de Luthor est vraiment sur le point de tout détruire et les Super-Friends auront du pain sur la planche au début de la saison 6.

La saison se termine ainsi avec les méchants qui l’emportent, comme dans The Flash, mais c’est parce que la saison n’était pas censée se terminer à ce moment là. Ce n’est pas une mauvaise chose, cela donne encore plus d’enjeux aux personnages et les obligent à ne pas se relâcher. Les Super-Friends, accompagnés de Lena, vont devoir affronter la famille de Lena et sauver Brainy la saison prochaine. C’était un bon épisode qui sert de rampe de lancement pour la saison 6 qui devrait reprendre exactement là où les choses ont été laissées.

