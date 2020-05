The Flash saison 6 : Iris va-t-elle devenir la nouvelle « Mirror Master » ? (Spoilers)

Retour sur le final prématuré de la saison 6 de The Flash qui laisse Mirror Master en position de force et Iris pourrait perdre pied. Spoilers

La saison 6 de The Flash est terminée…du moins pour le moment. La situation sanitaire actuelle a empêché la série, comme beaucoup d’autres, de finir sa saison à temps. L’épisode 19 sert donc de final pour le moment, mais il n’était pas prévu pour ça. Cependant, comme l’a confié le showrunner Eric Wallace, l’épisode se termine sur un cliffhanger qui tient en suspens et donne envie de revenir.

A la fin de ce chapitre, qui devait ouvrir sur la conclusion de la série en 3 épisodes, Eva alias Mirror Master, a réussi à mettre son plan à exécution. Elle s’est débarrassée de son mari Carver en le tuant puis elle a accusé Sue de son meurtre. Eve tient aussi toujours Iris, Kamilla et Singh en otage dans le Mirror World. Pour Kamilla, les choses sont encore difficiles à déchiffrer mais pour Iris, qui est là depuis plus longtemps, elle commence à s’habituer à l’endroit et c’est très mauvais signe.

Iris en plein changement

Nash (Tom Cavanagh) a évoqué la possibilité que la dimension du Mirror World provoque une affliction mentale qui déforme l’esprit de ceux qui y vivent. Carver (Eric Nenninger) avait une théorie similaire selon laquelle sa femme n’était plus celle qu’elle était parce que le monde du miroir était incompatible avec l’esprit humain et rend les gens fous. S’ils ont tous les deux raison, il est très probable que les intentions meurtrières d’Eva envers son mari étaient le résultat de la perte de son esprit dans le monde du miroir. Cela n’augure ainsi rien de bon pour Iris et Barry quand, et si, elle sort de là.

Dans les derniers moments de l’épisode, quand Iris arrive à localiser Singh, elle réalise qu’elle commence à prendre le contrôle du Mirrorverse, comme Eva était capable de le faire. Puis elle se cristallise et disparaît devant une Kamilla impuissante et médusée. Alors Iris est-elle en train de devenir comme Eva ? Va-t-elle complètement perdre la tête et s’attaquer à ses proches quand elle sortira de là ? Est-elle la nouvelle Mirror Master ? C’est la grosse question que laisse ce semblant de final.

On imagine que même si elle perd les pédales, Iris reprendra éventuellement ses esprits. Cependant, on se demande quelles seront les répercussions à long terme sur elle. Le showrunner a confié que cela aura « des conséquences épiques » sur elle et Barry. Seul l’avenir dira comment Iris sortira de là et si elle sera la méchante le temps d’un arc. Tout est possible, elle pourrait bien tomber du côté obscur du miroir.

On attend la suite

Les pouvoirs de Flash sont aussi en train de s’affaiblir, c’est un autre arc important de cette saison qui n’a pas encore eu de conclusion. La Team Flash tente de construire sa propre Speed Force ce qui n’est pas chose aisée. Il a encore un peu de vitesse mais ses réserves s’épuisent.

Cette saison 6 de The Flash a clairement eu ses hauts et ses bas. Le début de la saison a servit à mettre en place Crisis on Infinite Earths et la seconde partie à plus ou moins gérer les retombées de la Crise, tout en rebootant certaines choses. Cependant, on reste un peu sur notre faim avec des épisodes inégaux. Mais on ne peut pas nier que la Crise a aidé la série à rebondir et à trouver de nouveaux moyens créatifs de gérer certaines situations.

On attend de voir quand les choses reprendront pour la série mais notez que la CW a l’intention de filmer ces trois épisodes quand la production aura le feu vert.

