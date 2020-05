Saison 2020 / 2021 : La CW programme toutes ses séries en 2021 sauf Supernatural

La CW annonce sa grille pour la saison 2020 / 2021 et programme toutes ses séries en 2021 sauf les derniers épisodes de Supernatural.

Jeudi, la CW a fait de grandes annonces concernant sa programmation de l’automne 2020 et de l’hiver 2021, donnant un aperçu de ce à quoi s’attendre après avoir été impacté par la pandémie de coronavirus.

Supernatural, dont la dernière saison a été écourtée en raison du hiatus dans le monde du divertissement, devrait enfin dévoiler ses derniers épisodes le jeudi à l’automne. Ce sera la seule série scriptée de la chaîne à présenter des inédits à la rentrée. Il reste 7 épisodes pour la dernière saison et si on sait qu’ils seront diffusés à l’automne, il n’y a pas encore de date.

Pour le reste, il faudra attendre au moins janvier 2021 avec les retours de Riverdale, The Flash, Batwoman, Charmed , Nancy Drew, All American, Black Lightning, Legacies ainsi que les nouveautés Superman & Lois et Walker.

Puis plus tard, à la mi-saison, reviendront Legends of Tomorrow, Dynasty, In the Dark, Roswell New Mexico et Supergirl. Les nouveautés Kung Fu et The Republic of Sarah sont aussi prévues pour la mi-saison.

Notez que le crossover de l’Arrowverse aura lieu vers la fin du premier trimestre voir début du second. Il durera 2 heures et s’étalera sur des épisodes de Batwoman et Superman & Lois.

En ce qui concerne les spin-offs de Arrow et The 100, aucune décision n’a encore été prise par la chaîne.

Grille Janvier 2021

Lundi

20h – All American

21h – Black Lightning

Mardi

20h – The Flash

21h – SUPERMAN & LOIS

Mercredi

20h – Riverdale

21h – Nancy Drew

Jeudi

20h – WALKER

21h – Legacies

Dimanche

20h – Batwoman

21h – Charmed