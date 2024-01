Minecraft : Jennifer Coolidge rejoint Jason Momoa

La lauréate aux Emmy Awards Jennifer Coolidge rejoint Jason Momoa dans le film Minecraft.

Alors qu’elle vient tout juste de remporter son second Emmy Award pour son rôle dans The White Lotus, Jennifer Coolidge est annoncée au casting du film de Warner Bros et Legendary Minecraft, l’adaptation du célèbre jeu vidéo.

Elle rejoint Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks et Sebastian Eugene Hansen déjà tous annoncés pour le projet.

Le film qui se tourne en Nouvelle-Zélande, est réalisé par Jared Hess et est produit par On the Roam, la société de Jason Momoa,

En ce qui concerne l’histoire, elle est pour le moment gardée secrète. Selon Deadline, les crédits d’écriture sont toujours en cours de détermination sur l’histoire mystérieuse.

Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps avec 300 millions d’exemplaires vendus et près de 140 millions de joueurs actifs par mois.

Jennifer Coolidge est récemment revenue sur le devant de la scène avec son rôle de Tanya dans The White Lotus, mais elle n’en est pas à son premier rodéo. Elle était précédemment dans la sitcom 2 Broke Girls mais elle est aussi connue pour ses rôles dans La Revanche d’une Blonde, American Pie et les films de Christopher Guest Bêtes de scène et A Mighty Wind.

Elle a également joué dans le film oscarisé Promising Young Women, la série Netflix The Watcher et sera bientôt dans le film Riff Raff face à Ed Harris, Pete Davidson et Bill Murray.

Source : Deadline / Crédit ©DR