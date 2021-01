WandaVision : Pas de jumelles Olsen et Paul Bettany tease un final épique

Les jumelles Olsen ne feront pas d’apparition dans WandaVision et Paul Bettany tease un final épique et un personnage mystérieux.

WandaVision rend un bel hommage aux sitcoms classiques de la télévision américaine à travers les époques. Les fans ont pour le moment fait l’expérience des années 50 et 60 et la suite de la série va continuer à explorer les décennies. Les années 80 et 90 vont également être explorées et les fans se demandent si la série fera référence à La Fête à la Maison, à cause de la connexion familiale à Elizabeth Olsen.

Apparemment, la série fera bien un clin d’œil à la série mais ne vous attendez pas à une apparition des jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen qui jouaient Michelle Tanner dans la série originale La Fête à la Maison mais elles n’ont pas participé au revival de Netflix.

Elizabeth Olsen, a confirmé qu’il y avait une référence à la série qui rendu célèbres ses sœurs ainées. « J’étais très heureuse de le faire ! », a déclaré Elizabeth Olsen à propos de la référence à La Fête à la Maison dans un prochain épisode. Pour le moment, on ne sait pas dans quel épisode se trouve le clin d’œil ni quel forme il aura.

Elizabeth Olsen a discuté du tournage d’un épisode de WandaVision devant un public de studio en direct. Elle a notamment parlé de ses sœurs disant que cela lui avait rappelé ses visites sur le tournage de La Fête à la Maison lorsqu’elle était enfant pour regarder ses sœurs. Elle a dit que l’expérience était « très méta » pour sa propre vie.

Ailleurs Paul Bettany tease que la fin de la série sera épique et que le public verra le MCU sous un autre jour. Dans une interview à Collider, il dévoile que « Épisode par épisode, semaine après semaine, Vision commence à vraiment réaliser que quelque chose ne va pas à ce sujet. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. Et puis le MCU, nous entrons tous en collision dans la plus épique des fins. »

Il a également expliqué comment le public aller regarder l’ensemble du MCU sous un nouveau jour à la fin de la série et tease qu’un acteur mystérieux rejoint la série, en disant à Collider : « J’ai pu travailler avec cet acteur qui est un secret total. J’avais envie de travailler et jouer avec depuis des années et j’y suis finalement arrivé et c’était incroyable. C’était un feu d’artifice et c’était génial. »

On ne fera pas de spéculations sur ce mystérieux acteur ou cette mystérieuse actrice, mais on a des doutes.

WandaVision, c’est chaque vendredi sur Disney+.

Source : Collider et Movieweb / Crédit ©Disney+