She-Hulk : Tatiana Maslany nie son casting dans la série de Disney+

Tatiana Maslany dit qu’elle ne jouera pas She-Hulk dans la série de Disney+.

Alors que les fans étaient contents à l’idée de voir Tatiana Maslany endosser le rôle de She-Hulk dans la série à venir de Disney+, la principale intéressée nie l’information. En septembre, Deadline a annoncé que la star d’Orphan Black avait signé pour la série Marvel mais Maslany dit que ce n’est pas vrai.

Dans une interview au Sudbury Star au sujet de cette annonce du casting, Maslany a déclaré: « Ce n’est pas une chose réelle et c’est un communiqué de presse qui est devenu incontrôlable. Ce n’est absolument pas le cas – j’ai été connectée à ces choses dans le passé et la presse s’en ait emparé, mais ce n’est pas vraiment une chose, malheureusement. »

Lorsque l’intervieweur a souligné que cette nouvelle avait été couverte dans les principaux médias, Maslany a déclaré : « Oui, je ne sais pas comment ces choses se passent – je ne sais pas, je ne sais pas. Vous savez mieux que moi; j’en n’ai aucune idée. (rires) »

Alors est-que Maslany dit la vérité ? N’a-t-elle vraiment pas décroché le rôle ou essaie-t-elle de nier en bloc parce que Disney et Marvel Studios aiment garder ses secrets ? Il est possible qu’elle n’ait pas le droit d’en parler et a décidé de nier complètement l’information.

De plus, Mark Ruffalo (Hulk lui-même), connu comme un gaffeur du MCU, a retweeté l’information quand elle est sortie. Il est bien placé chez Marvel pour savoir si Maslany a bien été castée dans le rôle de sa cousine. Il serait étonnant qu’il ait posté une fausse information. Il n’aurait juste peut-être pas dû le faire.

Pour le moment, ni Disney ou Marvel ne s’est exprimé sur ce sujet, mais la production de la série ne devrait pas tarder à démarrer, on en sera plus bientôt.

Source : Sudbury Star / Crédit ©DR