She-Hulk : Tatiana Maslany devient la star de la série Disney+

Disney+ et MArvel recrute Tatiana Maslany dans le rôle principal de la série She-Hulk.

She-Hulk a trouvé sa star. Tatiana Maslany, connue pour ses multiples rôles dans la série Orphan Black, devient la nouvelle super-héroïne de Marvel. Elle incarnera ainsi Jennifer Walters dans la nouvelle série en préparation pour Disney+. Et sachant que la série sera étroitement liée aux films, on imagine qu’elle fera éventuellement son apparition sur grand écran aux côtés des Avengers.

Dans les comics, Jennifer est une avocate qui acquiert des super pouvoirs après une transfusion sanguine de son cousin, Bruce Banner. Elle conserve également son intelligence et sa personnalité après sa transformation, un peu comme la dernière version de Bruce/Hulk présentée dans Avengers Endgame.

Mark Ruftalo a gentiment accueilli Maslany dans la famille via un tweet : « Bienvenue dans la famille, cousine ! »

She-Hulk est l’une des nombreuses séries Marvel en live-action prévues pour Disney +, centrées sur des nouveaux héros et des visages familiers Marvel Cinematic Universe. The Falcon and The Winter Soldier et WandaVision devraient faire leurs débuts plus tard cette année, tandis que Disney développe également des séries sur Loki, Hawkeye, Ms Marvel et Moon Knight.

Tatiana Maslany a été récompensée aux Emmy Awards pour sa prestation dans la série Orphan Black, dans laquelle elle jouait plusieurs personnages clones. Elle est récemment apparue dans la série Perry Mason de HBO.

Source : Deadline / Crédit ©DR