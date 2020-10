Dexter : Le revival est « une bonne occasion d’écrire un second final »

Le revival de Dexter ne va pas réécrire l’histoire mais tentera de se racheter selon le showrunner. Spoilers

Cette semaine, nous avons appris le retour de Dexter, 7 ans après la fin initiale de la série. Michael C. Hall reprendra son rôle iconique et Clyde Phillips, le showrunner des quatre première saisons, sera également de retour pour superviser les 10 nouveaux épisodes.

La fin de la série originale n’a pas forcément plu à tout le monde.

La série s’est terminée avec la mort de Debra, la sœur de Dexter, et ce dernier a feint sa propre mort et s’est exilé au milieu de nulle part pour devenir bucheron en abandonnant sa famille. Mais avec la série qui revient pour 10 épisodes des années plus tard, « Nous recommençons à partir de zéro », a déclaré Clyde Phillips au podcast de THR.

« Nous ne voulons pas que ce soit la saison 9 de Dexter », a-t-il poursuivi. « Dix ans, ou quel que soit le nombre d’années, se seront écoulés quand ça sera diffusé, et la série reflétera ce passage du temps. En ce qui concerne la fin de la série, cela n’aura aucune ressemblance avec le final original. C’est une excellente occasion d’écrire un deuxième final. »

« C’est l’occasion de corriger cela », a déclaré Phillips. « Mais ce n’est pas pour cela que nous le faisons. Nous n’annulons rien. Nous n’allons pas trahir le public et dire :« Oups, c’était un rêve. » Ce qui s’est passé au cours des huit premières années s’est passé au cours des huit premières années.»

Ce revival sera donc l’occasion pour la série de se racheter en quelque sorte et donner une aitre fin à Dexter, même si ce qui s’est passé ne sera pas effacé. Debra est bien morte mais Dexter ne sera peut-être bucheron dans le fin fond du Nebraska ou peu importe où il se trouvait.

Dexter reviendra en 2021 pour ses nouveaux épisodes.

Source : THR / Crédit ©Showtime