Dexter : Michael C. Hall revient pour une série limitée

Michael C. Hall reprendra son rôle de Dexter dans une série limitée pour Showtime.

Il est de retour. Le tueur en série le plus populaire de la télévision n’a apparemment pas dit son dernier mot. Showtime annonce le retour de Dexter en mini-série pour l’année prochaine. Après un final assez décevant en 2013, on se demande si la série réussira à faire revenir les fans de la première heure.

Ce qui est rassurant, c’est que Clyde Phillips revient en tant que showrunner. Le scénariste occupait ce même poste durant les quatre premières saisons de Dexter, qui sont largement considérées comme les meilleurs de la série. C’est donc bon signe.

« Dexter est une série tellement spéciale, tant pour ses millions de fans que pour Showtime, car cette série révolutionnaire a contribué à propulser notre chaine sur le devant de la scène il y a de nombreuses années », a déclaré Gary Levine, co-président du divertissement de Showtime.

« Nous ne reviendrions pas sur ce personnage unique si nous ne pouvions pas trouver un angle créatif vraiment digne de cette brillante série originale. Eh bien, je suis heureux d’annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous avons hâte de le tourner et de le montrer au monde ! » ajoute-t-il.

Lancée en 2006, Dexter la série s’est terminée en 2013 après 8 saisons. Elle suivait Dexter Morgan, un expert en taches de sang pour la police de Miami qui passe ses nuits à chasser et à assassiner les criminels qu’il est chargé d’aider à l’arrêter le jour. Hall a été nommé cinq fois aux Emmy, tandis que John Lithgow a remporté un Emmy pour sa prestation exceptionnelle dans la saison 4. Mais le dernier épisode n’a pas suscité une telle réaction, on ne spoilera pas pour ceux qui n’ont pas encore vu (et souhaitent regarder) mais les fans sont restés déconcertés par les décisions prises dans le final.

« Est-ce que j’ai aimé ? Je ne pense même pas l’avoir regardé », a déclaré Michael C. Hall au Daily Beast en 2014. « Je pensais que c’était satisfaisant sur le plan narratif – mais ce n’était pas vraiment savoureux. »

Showtime espère diffusée la série limitée de 10 épisodes pour l’automne 2021.

Source : Deadline / Crédit ©Showtime