Creative Emmy Awards 2020 : The Mandalorian et Watchmen gagnants

Disney+ remporte ses premiers Emmy Awards grâce à The Mandalorian et Watchmen ressort aussi gagnant des Creative Emmy Awards 2020.

Avant la grand-messe des Emmy Awards, ont lieu les Creative Emmy Awards. Il s’agit de 5 soirées consécutives durant lesquelles sont généralement remis les trophées pour les programmes de télévision non-scriptés mais aussi les récompenses les plus techniques des séries TV.

Cette année, The Mandalorian est la série qui s’est démarqué le plus avec 5 Emmys Awards. La série spin-off de Star Wars a remporté l’Emmy des meilleurs effets visuels, ce qui était le premier Emmy pour Disney+. À partir de là, la série a remporté des trophées pour la meilleure photographie pour une série à caméra unique (une demi-heure), meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique (une demi-heure) et animation, meilleur montage sonore pour une comédie ou une série dramatique (une demi-heure) et animation, et meilleure conception de production pour un programme narratif (une demi-heure).

De son côté, Watchmen s’en sort bien dans la catégorie mini-série. La série de HBO, qui mène les nominations cette année avec 26 citations, n’est pas en reste avec 4 trophées remportés : Meilleure photographie pour une série limitée, meilleurs costumes Fantasy/Sci-Fi, meilleur montage une série limitée à une caméra et meilleur mixage sonore pour un série limitée ou téléfilm.

En plus des récompenses techniques, Watchmen est en lice pour de gros prix ce week-end notamment meilleure série limitée, meilleure actrice pour Regina King et meilleur second rôle féminin pour Jean Smart. Yahya Abdul-Mateen II, Jovan Adepo, Louis Gossett Jr et Jeremy Irons sont aussi nommés pour leur rôle respectif.

La cérémonie principale des Emmy Awards 2020 se déroulera ce week-end, dans la nuit du 20 au 21 septembre.

Source : Deadline / Crédit ©HBO/Disney+