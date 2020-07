Emmy Awards 2020 : Succession, Watchmen, Mrs Maisel, The Mandalorian – Les Nominations

Succession, Watchmen, The Marvelous Mrs Maisel et The Mandalorian dominent les nominations des Emmy Awards 2020.

Les nominations pour les 72ème Emmy Awards ont été annoncées cette après-midi par Leslie Jones. Elle a été rejointe virtuellement par Laverne Cox, Josh Gad, Tatiana Maslany et Frank Scherma le président de la Television Academy.

Et c’est la mini série Watchmen qui mène les nominations avec 26 citations au total dont des nominations pour Regina King, Jeremy Irons, Jean Smart et Yahya Abdul-Mateen II. La série de HBO est nommée aux côtés des mini-séries Little Fire Everywhere, Mrs America, Unbelievable et Unorthodox.

The Marvelous Mrs Maisel reste une chouchoute de l’Académie avec 20 nominations au total, suivie de Succession et Ozark à égalité avec 18 nominations. On notera aussi que la série The Mandalorian de Disney+, première série en live-action de Lucasfilm, a reçu 15 nominations dont meilleure série dramatique.

L’excellente sitcom Schitt’s Creek (toujours inédite en France), qui a diffusé sa dernière saison cette année, est présente dans les catégories importante de comédie. Elle est nommée pour la meilleure comédie, et les acteurs principaux Daniel Levy, Eugene Levy, Catherine O’Hara, et Annie Murphy ont chacun reçu une nomination.

Avec les restrictions en place dues à la pandémie de COVID-19, on ne sait pas à quoi ressemblera la cérémonie pour le moment. L’Académie et ABC sont prêts à faire la cérémonie à distance s’il le faut. La présidente de la chaîne a déclaré qu’il y a « plusieurs plans pour une cérémonie en personne et une cérémonie virtuelle. »

Ce qui est sûr, c’est que quoi qu’il arrive, les gagnants seront annoncés le 20 septembre prochain dans une cérémonie présentée par Jimmy Kimmel.

Emmy Awards 2020 : Les nominations principales

Meilleure série dramatique

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Killing Eve

The Mandolorian

Ozark

Succession

Stranger Things

Meilleure comédie

Curb Your Enthusiasm (Larry et son Nombril)

Dead to Me

Schitt’s Creek

The Good Place

La Méthode Kominsky

Insecure

Marvelous Mrs Maisel

What We Do in the Shadows

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman, Ozark

Sterling K Brown, This is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Killing Eve

Zendaya, Euphoria

Meilleur acteur de second rôle dans une série dramatique

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Nicholas Braun, Succession

Kieran Culkin, Succession

Matthew Macfadyen, Succession

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Jeffrey Wright, Westworld

Meilleure actrice de second rôle dans une série dramatique

Laura Dern, Big Little Lies

Meryl Streep, Big Little Lies

Fiona Shaw, Killing Eve

Julia Garner, Ozark

Sarah Snook, Succession

Helena Bonham Carter, The Crown

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Thandie Newton, Westworld

Meilleur acteur dans une comédie

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, La Méthode Kominsky

Ramy Youssef, Ramy

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Meilleure actrice dans une comédie

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Dead to Me

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, black-ish

Meilleure actrice dans une série limitée ou téléfilm

Kate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington, Little Fire Everywhere

Meilleur acteur dans une série limitée ou téléfilm

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, I Know This Much is True

Meilleure actrice de second rôle dans une comédie

Betty Gilpin, GLOW

Yvonne Orji, Insecure

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Annie Murphy, Schitt’s Creek

D’Arcy Carden, The Good Place

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Meilleur acteur de second rôle dans une comédie

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Mahershala Ali, Ramy

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Daniel Levy, Schitt’s Creek

William Jackson Harper, The Good Place

Alan Arkin, La Méthode Kominsky

Sterling K. Brown, The Marvelous Mrs. Maisel

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Meilleure Mini-Série

Little Fire Everywhere

Mrs America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Meilleur acteur de second rôle dans une série limitée ou téléfilm

Dylan McDermott, Hollywood

Jim Parsons, Hollywood

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contre. le Réverend

Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Jovan Adepo, Watchmen

Louis Gossett Jr., Watchmen

Meilleure actrice de second rôle dans une série limitée ou téléfilm

Holland Taylor, Hollywood

Uzo Aduba, Mrs. America

Margo Martindale, Mrs. America

Tracey Ullman, Mrs. America

Toni Collette, Unbelievable

Jean Smart, Watchmen