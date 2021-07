Batwoman : Ruby Rose révèle qu’elle était allergique au latex du costume

Ruby Rose révèle qu’elle a fait une mauvaise réaction allergique au latex du costume du Batwoman.

L’an dernier, Ruby Rose a surpris les fans de l’Arrowverse quand elle a annoncé son départ de la série Batwoman. Apparemment, le tournage de la série fut difficile pour elle. Elle a eu plusieurs blessures et les longues heures de tournage l’ont exténuée. Et apparemment, une réaction allergique au latex a rendu son temps sur la série encore plus difficile.

« J’ai découvert que j’étais allergique au latex … malheureusement, mon masque est en latex », a expliqué Ruby Rose à la radio Kiis 1065. « C’était de pire en pire, parce plus vous être en contact avec plus la réaction est mauvaise. J’ai enlevé le (masque) à la fin, et mon visage n’était que de l’urticaire. Ma gorge était toute bousillée » L’interprète de l’ancienne Batwoman a ajouté que « C’était comme un film d’horreur. »

Après son départ, Rose a été remplacée par Javicia Leslie qui a endossé le rôle de Ryan Wlder, la première Batwoman noire. La série a ensuite fait venir Wallis Day pour reprendre le rôle de Kate Kane et conclure son histoire.

Batwoman revient pour une saison 3 le 13 octobre prochain.

Source : Kiis1065 / Crédit ©CW