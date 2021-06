Stranger Things saison 4 : Des photos de tournage font des révélations sur Eleven

Des photos prises sur le tournage de la saison 4 de Stranger Things révèlent un spoiler sur Eleven.

La production de la quatrième saison de Stranger Things a repris après de longs retards et de nouvelles photos du tournage sont arrivées avec un spoiler potentiel majeur bien en vue. Sans grand contexte de cette photo de tournage, on ne peut pas dire s’il s’agit d’un moment qui se déroulera dans le présent de la série ou si ce sera un flashback. Cela dit, l’image concerne Eleven jouée par Millie Bobby Brown. La suite est un potentiel spoiler, vous êtes prévenu.e.s.

Sur ces images, dévoilées par Metro, on peut voir le personnage d’Eleven sur une civière, emmenée par des ambulanciers. Notez qu’il ne s’agit pas de Mille Bobby Brown elle-même sur les images, mais d’un mannequin qui sert de doublure pour Eleven.

Stranger Things season 4: New set pictures tease terror for Millie Bobby Brown as Eleven ‘wheeled out on stretcher’ https://t.co/XQv7UbJbjD pic.twitter.com/7mnRkwfHwE

— Angela Jones (@angel_jones_aj) June 15, 2021