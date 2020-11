Stranger Things saison 4 : L’acteur de Freddy Krueger et 7 autres rejoignent la série

Robert Englund alias Freddy Krueger, ainsi que 7 autres acteurs, rejoignent la saison 4 de Stranger Things.

La saison 4 de Stranger Things accueille 8 nouveaux acteurs dont Robert Englund connu pour son rôle de Freddy Krueger. En effet, il rejoint la série dans le rôle de Victor Creel, décrit comme « un homme troublé et intimidant emprisonné dans un hôpital psychiatrique pour un meurtre horrible dans les années 1950 ».

Jamie Campbell Bower (Shadowhunter) rejoint aussi la série dans le rôle de Peter Ballard, « un homme attentionné qui travaille comme infirmier dans un hôpital psychiatrique » et « fatigué de la brutalité dont il est témoin jour après jour ».

En Russie, là où le shérif Hopper est détenu, Tom Wlaschiha (Game of Thrones) jouera Dmitri, un gardien de prison russe qui se lie d’amitié avec Hopper. Dmitri est décrit comme intelligent, rusé et charmant, bien que l’on ne sache pas si on peut lui faire confiance. Un autre acteur récurrent, Nikola Djuricko (Genius) prend le rôle de Yuri, « un contrebandier russe miteux et imprévisible qui aime les mauvaises blagues, l’argent comptant et le beurre d’arachide croquant ».

Pendant ce temps, la population de Hawkins continue de croître. Parmi les nouveaux de la série figurent Joseph Quinn (Catherine The Great) dans le rôle d’Eddie Munson, un metalhead des années 80 à la tête du Hellfire Club, le club officiel Dungeons & Dragons de Hawkins High, qui se trouve à l’épicentre du nouveau mystère de cette saison.

Dans les rôles récurrents, il y a aussi Sherman Augustus (Westworld) en tant que lieutenant-colonel Sullivan, qui pense savoir comment arrêter le mal à Hawkins une fois pour toutes; et Mason Dye (The Goldbergs) dans le rôle de Jason Carver, riche et beau sportif, dont le monde commence à se démêler alors qu’un nouveau mal menace Hawkins.

À la fin de la saison 3, Joyce (Winona Ryder) embarque sa famille et s’éloigne de Hawkins. Eduardo Franco (Booksmart) est le nouveau meilleur ami de Jonathan (Charlie Heaton), Argyle, « un stoner qui aime s’amuser et qui livre fièrement de délicieuses pizzas pour Surfer Boy Pizza ».

Stranger Things revient courant 2021 sur Netflix.

