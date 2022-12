Warharmmer 40 000 : Henry Cavill annonce son projet série chez Amazon avec émotion

Son temps en Superman est fini mais Henry Cavill est déjà occupé. Il jouera et produira la série Warhammer 40 000 pour Amazon Prime Video.

Henry Cavill n‘est peut être plus Superman ni The Witcher, mais l’acteur vient déjà de retrouver un job potentiel avec une nouvelle série en préparation pour Amazon Prime Video En effet, après avoir perdu sa cape de super-héros sans ménagement de son rôle de Superman, Cavill jouera et produira une série basée sur Warhammer 40 000, le jeu de guerre miniature le plus populaire au monde.

Selon The Hollywood Reporter, Amazon est en pourparlers finaux pour les droits du jeu après des mois de négociations.

Cavill a passé son confinement durant la pandémie à construire des ordinateurs et à peindre ses miniatures Warhammer. Le « #ProperGeek » autoproclamé a fait référence au jeu comme l’un de ses « passe-temps préférés de sa vie », c’est donc un rôle taillé sur mesure pour l’acteur, grand fans de la franchise.

il a d’ailleurs posté cette après midi une photo et un message touchant sur son Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Henry Cavill (@henrycavill)



« « J’ai rêvé de voir un univers Warhammer en live depuis 30 ans ; 22 ans après avoir débuté dans cette industrie, je pense enfin avoir les compétences et l’expérience pour guider un projet Warhammer Cinematic Universe. En partenariat avec Natalie Viscuso at Vertigo et leur bienveillance, nous avons pu trouvé la maison parfaite chez Amazon. Etre dans une maison comme Amazon va nous donner assez de liberté pour rester fidèle à l’immensité de Warhammer.

A tous les fans de Warhammer, je vous promet de respecter cette propriété que nous aimons. Je vous promet de vous offrir quelque chose de familier. Et j’aspire à vous apporter quelque chose de fantastique, qu’on a pas encore vu jusqu’ici.

Maintenant il va falloir trouver un réalisateur/Créateur/Scénariste… »

Dans le mode Donjons et Dragons, Warhammer 40,000 est un mini jeu de guerre épique se déroulant au 42e siècle, où les humains s’affrontent contre des extraterrestres hostiles et des monstres surnaturels. La première édition du jeu a fait ses débuts en 1987.

Au fil des ans, Warhammer a engendré de nombreux spin-offs, notamment d’autres jeux de société, des jeux vidéo, de la musique, des romans, un film d’animation et des bandes dessinées publiées par des sociétés comme Titan et Marvel. Il y a également eu des discussions précédentes sur une éventuelle adaptation en live-action.

Amazon n’a pas encore conclu l’accord Warhammer, mais avec Henry Cavill nouvellement libre et attaché au projet, ce n’est qu’une question de temps avant que les choses soient officialisées. Ils ont intérêt à faire vite s’ils ne veulent pas que Cavill soit sollicité par d’autres studios avant qu’il ne soit trop tard.

Source : The Hollywood Reporter / Crédit ©DR