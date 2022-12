The Marvels : La réalisatrice clarifie l’état de Kamala et Carole après Miss Marvel

Nia DaCosta, réalisatrice de The Marvels, revient sur la scène post-générique de Miss Marvel avec Kamala et Carole Denvers et ce qu’elle implique.

Miss Marvel a été l’une des séries sensations de 2022 pour Disney+. En effet, la série présentait l’un des personnages les plus aimés des comics Marvel, à savoir Kamala Khan, alias Miss Marvel.

Une mini-série qui sert d’Origin-story pour le personnage, avant de le retrouver avec Captain Marvel dans The Marvels. Un retour teasé dans la scène post-générique de la série, dans laquelle on voit un échange entre Carole Denvers et Kamala, alors que cette dernière était dans sa chambre chez ses parents dans le New Jersey.

Si les fans n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les implications de cette scène et l’état des deux super-héroïnes, s’il s’agissait bien d’un échange de lieu ou de corps, la réalisatrice de The Marvels, Nia DaCosta, s’est exprimée récemment sur le sujet pour clarifier les choses à l’occasion d’une interview avec le magazine Total Film.

En effet cette dernière a bien expliqué qu’il s’agissait d’un échange alors que « le film va se concentrer profondément sur les motivations de Kamala, Carole et Monica Rambeau », également au casting du film. « J’ai voulu appréhender les personnages comme des êtres humains avant tout, et pas nécessairement comme juste des super-héros. »

Ainsi cette dernière explique bien que les deux héroïnes ont changé de lieu et non de corps, bien que la description des enjeux du film dans cette interview parle de « Body Swap ». La réalisatrice souligne qu’il ne s’agit pas d’un échange de conscience entre les deux femmes, mais bien d’une sorte de téléportation pour l’une et l’autre, dans les lieux où elle se trouvaient respectivement.

Exit donc le scénario à la « Freaky Friday » pour la jeune femme fan de Captain Marvel. Le spectateur va donc retrouver cette dernière dans la position de Carole lorsqu’elle s’est téléportée. Laquelle ? Pour le savoir il faudra attendre.

En attendant, on sait que le retour de Carole sur Terre sera peut-être la raison de la réunion en début de film avec la fille de sa meilleure amie, Monica Rambeau, elle aussi désormais dotée de superpouvoirs, comme on a pu le voir après Wandavision.

The Marvels est prévu en salle le 26 juillet 2023 en France, après la diffusion de Secret Invasion qui devrait avoir un impact direct avec le film, sur Disney+ courant 2023.

Crédit photo : ©Marvel/Disney