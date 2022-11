Thunderbolts : « Les losers du MCU » comparés aux Avengers selon David Harbour

David Harbour, qui filmera Stranger Things et Thunderbolts en même temps l’année prochaine, qualifient les personnages Marvel de « losers du MCU ».

David Harbour appelle les Thunderbolts les « losers » de l’univers cinématographique Marvel. La star de Stranger Things a fait ses débuts dans le MCU dans Black Widow en 2021 en tant qu’Alexei Shostakov, alias Red Guardian, un super-soldat russe et figure paternelle de Natasha Romanoff et Yelena Belova.

Lors de la récente D23, les personnages du prochain film Thunderbolts du MCU ont été révélés et en plus de Red Guardian, le groupe comprend également Bucky Barnes/Winter Soldier, Yelena, John Walker/U.S. Agent, Antonia Dreykov/Taskmaster et Ava Starr/Ghost, tous dirigés par Contessa Valentina Allegra de Fontaine, jouée par Julia Louis-Dreyfus.

Lors d’une récente apparition sur le podcast Phase Zero de ComicBook.com, faisant la promotion de son nouveau film de Noël Violent Night, Harbour a également pris le temps de discuter de Thunderbolts. Lorsqu’on lui a demandé comment ils se comparaient aux Avengers, l’acteur de Red Guardian a qualifié les Thunderbolts de « losers » du MCU et a expliqué à quoi s’attendre de la nouvelle super-équipe.

« Nous sommes des losers, ce que j’aime. Nous sommes les losers. Je pense que c’est amusant de nous voir tout gâcher. C’est très drôle, il y a aussi beaucoup de pathos là-dedans. Il y a beaucoup de drame chez un groupe de personnes qui continuent de faire des erreurs dans la vie et – à cause de leurs défauts – continuent de gâcher les choses, » dit-il.

Il ajoute : « Personne ne leur donne le même respect qu’ont Captain America et Iron Man, des gens très capables. Il y a donc beaucoup à tirer là-dessus. Je pense que le film sera très amusant. Il y a toute cette action cool et cette comédie cool de ce qui m’a été décrit. »

En quelque sorte, Thunderbolts est à Marvel ce que Suicide Squad est à DC. Harbour n’a pas tort lorsqu’il appelle les Thunderbolts les « losers » du MCU, ce qui fait en grande partie leur attrait en tant qu’outsiders. Une équipe de super-vilains réformés, les Thunderbolts sont essentiellement la version anti-héros des Avengers et, dans les comics, ils ont été introduits pour la première fois lorsque plusieurs membres des Avengers ont été tués.

Même si la version MCU des Thunderbolts contient quelqu’un qui a fait partie des Avengers – Bucky Barnes – ils ne sont pas considérés avec le même niveau de respect que les héros les plus puissants de la Terre.

Un planning chargé

Harbour sera très occupé l’année prochaine puisqu’en plus de filmer Thunderbolts, il filmera également la cinquième et dernière saison de Stranger Things. Les tournages des deux projets se feront en même temps : « Ça va être fou », a déclaré Harbour à propos de son programme à venir dans une interview avec Collider.

« Ça sera un va-et-vient avec moi. Ils vont devoir en quelque sorte me partager. Et donc c’est un peu du genre, je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent, mais c’est une semaine sur deux (…) quelque chose comme ça où je ferais des allers-retours. »

La saison 5 de Stranger Things et le film Thunderbolts seront tournés à Atlanta, en Géorgie. « Cela a peut-être aussi été structuré d’une certaine manière, mais oui, c’est pratique », a poursuivi l’acteur. « Donc, je peux littéralement tourner une scène dans Stranger Things et monter dans ma voiture et courir jusqu’à la scène Marvel pour tourner une scène là-bas peut-être. »

Malgré son emploi de temps chargé, Harbour a exprimé sa passion pour les deux projets, en disant : « Ce sont deux choses que j’aime. J’aime beaucoup les deux personnages. »

Thunderbolts est prévu pour une sortie en juillet 2024.

Source : Comic Book, Collider / Crédit ©Marvel