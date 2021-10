Black Adam : Premier aperçu du film en extrait dévoilé au DC FanDome !

Découvrez un premier extrait de Black Adam dévoilé durant le DC FanDome.

Alors que le film est en post production, Dwayne Johnson a dévoilé un premier extrait de Black Adam durant l’événement virtuel mondial DC FanDome. La route a été longue et sinueuse pour en arriver là. Avant d’être officiellement choisi pour incarner Black Adam, Johnson avait exprimé son intérêt à jouer le personnage dès 2007.

En 2014, il devait officiellement jouer Black Adam en tant que méchant dans un film Shazam, mais Warner Bros. et DC ont finalement décidé de donner au personnage son propre film vitrine, qui est resté en développement pendant plusieurs années. Le film a ensuite subi des retards en raison de la pandémie de COVID-19, puis la production a finalement commencé en avril 2021.

L’extrait à voir ci-dessous montre enfin un premier aperçu officiel en action de Dwayne Johnson dans la peau de Black Adam. Clairement c’est un personnage redoutable.

Ladies & gents…

Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️

He is ruthless.

He is unstoppable.

He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

He is #BLACKADAM

The Man in Black has come around…#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021