Cléopâtre : Gal Gadot défend son casting malgré les accusations de whitewashing

Gal Gadot défend son casting de Cléopâtre malgré les critiques qui accusent le film de whitewashing.

Il a récemment été annoncé que la réalisatrice Patty Jenkins s’associerait à nouveau avec Gal Gadot sur un film dramatique d’époque centré sur la vie de la reine Cléopâtre. Gadot, qui est israélienne de naissance, a été accusé d’avoir privé le rôle de Cléopâtre aux actrices d’origines arabes ou africaines qui seraient peut-être plus en mesure de représenter la monarque, que l’on pensait être d’origine moyen-orientale.

S’adressant à BBC Arabic, comme le rapporte The Independent, Gadot a défendu sa décision d’accepter le rôle : « Tout d’abord, si vous voulez être fidèle aux faits, Cléopâtre était macédonienne. Nous recherchions une actrice macédonienne qui pourrait correspondre à Cléopâtre. On ne l’a pas trouvé et j’étais très passionnée par Cléopâtre,» confie l’actrice de Wonder Woman.

Elle ajoute : « J’ai des amis partout dans le monde entier, qu’ils soient musulmans ou chrétiens ou catholiques ou athées ou bouddhistes, ou juifs bien sûr. Les gens sont des gens, et avec moi je veux célébrer l’héritage de Cléopâtre et honorer cette incroyable icône historique que j’admire tant. Vous savez, n’importe qui peut faire ce film et n’importe qui peut aller de l’avant et le faire. Je suis très passionnée que je vais faire le mien aussi. »

Avant Gadot, d’autres actrices blanches, comme Elisabeth Taylor et Monica Belucci, ont incarné Cléopâtre ou ont été attachées au rôle. La première dans le célèbre film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz en 1963 et la seconde dans le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Et en 2011, un film dans lequel Angelina Jolie devait jouer le rôle principal a été annoncé, mais le projet, qui était en développement chez Sony Pictures, n’a jamais abouti. Lady Gaga a aussi, à un moment, été considérée pour le rôle.

Pour le moment, aucune date n’a été dévoilée pour ce nouveau film Cléopâtre.

Source : The Independent / Crédit ©DR