Star Wars Rogue Squadron : Patty Jenkins à la réalisation du prochain film

Les nouvelles Star Wars se précisent. La réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, réalisera la prochaine histoire sur grand écran se déroulant dans une galaxie très très lointaine : Star Wars Rogue Squadron.

Selon la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, le film inaugurera «une nouvelle ère» pour la franchise et « présentera une nouvelle génération de pilotes de Star Wars alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie dans une course à sensations fortes à grande vitesse qui repousse les limites. »

Dans le canon de Star Wars, Rogue Squadron est la force d’attaque d’élite des chasseurs Rebel X-wing que Luke Skywalker rejoint dans Un Nouvel Espoir. L’équipe a été nommée d’après le groupe qui se sacrifie pour obtenir les plans de la Death Star dans le film Rogue One. L’escadron a été présenté dans une série de jeux vidéo, une série de bandes dessinées et dans des romans Star Wars.

Jenkins – qui sera la première femme réalisatrice d’un film Star Wars – a publié une vidéo sur cette nouvelle et elle donne une raison personnelle pour laquelle elle est ravie de raconter cette histoire en particulier. Elle explique que son père était pilote dans l’armée et qu’il est décédé en service. Elle souhaite ainsi réalisé le « plus grand film de pilote de tous les temps. »

Star Wars: Rogue Squadron est prévu pour Noël 2023.

Source : EW / Crédit ©Lucasfilm/Disney