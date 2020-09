Disney : Black Widow encore repoussé et Soul sur Disney+ ?

La sortie de Black Widow pourrait encore être repoussée et le film d’animation Soul pourrait finalement sortir directement sur Disney+.

Les fans de Marvel vont peut-être devoir encore patienter pour voir le film Black Widow. Selon Variety, Disney serait sur le point de retarder à nouveau la sortie du film avec Scarlett Johansson. Les studios ferait alors comme Warner Bros qui a pris la décision de repousser Wonder Woman 1984.

Black Widow, qui devait sortir au printemps dernier, est aujourd’hui prévu pour le 28 octobre en France et le 4 novembre aux Etats-Unis. Mais avec la crise sanitaire qui s’abat sur le monde, Disney pourrait bien décider d’attendre encore un peu et le repousser jusqu’en 2021.

Si Disney prend cette décision, cela aura un effet domino et repousserait encore toute la line-up de la phase 4 de Marvel. Quand Black Widow a été repoussé la première fois, le film pris la place de The Eternals qui se retrouve désormais prévu pour février. Et parce que tous les films du MCU sont connectés, les autres longs-métrages à venir seraient aussi repoussés. Cela affecterait ainsi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et Thor : Love and Thunder ou encore le prochain Doctor Strange.

Ailleurs, le film d’animation musical Soul pourrait quant à lui, se retrouver directement sur Disney+ sans passer par la case grand écran. Le film devait à l’origine sortir cet été puis a été repoussé pour le 25 novembre (le 20 aux USA). Tout comme Mulan, il pourrait se retrouver sur la plateforme streaming, mais on ne sait pas si cela aura un prix pour les spectateurs américains. Pour le public français, Mulan n’aura pas de frais supplémentaires mais il faudra attendre le mois de décembre.

Pour le moment, ce n’est pas encore officiel, on attend de voir la décision finale de Disney.

Source : Variety / Crédit ©Disney