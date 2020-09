Wonder Woman 1984 : Sortie du film repoussée jusqu’à Noël

Warner Bros a décidé de repousser la sortie de Wonder Woman 1984 jusqu’à la fin de l’année

C’est officiel, comme suspecté ces derniers jours, Wonder Woman 1984 ne sortira pas ce mois-ci. Alors que le film était planifié pour une sortie le 30 septembre en France et le 2 octobre aux Etats-Unis, il faudra patienter jusqu’à Noël pour le voir en salles. En effet, après mûres réflexions, les studios ont décidé qu’il était plus prudent d’attendre à cause de a pandémie et ils sortiront le film le 25 décembre.

« Patty est une cinéaste exceptionnelle et avec «Wonder Woman 1984», elle a livré un film incroyablement dynamique que les cinéphiles de tous âges du monde entier adoreront », a déclaré Toby Emmerich, président de Warmer Bros. Motion Picture Group. « Nous sommes très fiers du film et avons hâte de le présenter au public pour les vacances. »

La réalisatrice Patty Jenkins a ajouté : « Tout d’abord, permettez-moi de dire à quel point Gal et moi aimons tous nos fans dévoués de Wonder Woman à travers le monde, et votre enthousiasme pour ‘WW84’ ne pourrait pas nous rendre plus heureuses ou plus impatientes de voir le film. »

Elle ajoute : « Parce que je sais à quel point il est important de vous présenter ce film sur grand écran lorsque nous pourrons tous partager l’expérience ensemble, j’espère que cela ne vous dérangera pas d’attendre encore un peu. Avec la nouvelle date le jour de Noël, nous avons hâte de passer les vacances avec vous ! »

Warner Bros. a récemment pris le risque de sortir Tenet du réalisateur Christopher Nolan sur grand écran, marquant ainsi le premier blockbuster majeur à faire ses débuts depuis la fermeture des salles de cinéma en mars en raison de la pandémie. Le film d’un budget de 200 millions de dollars, lancé pendant le week-end dernier (la fête du Travail) aux États-Unis a récolté 20 millions de dollars sur le territoire. Des sources affirment que le studio attendait d’évaluer les ventes de billets dans le pays pour Tenet avant de prendre une décision concernant le changement de Wonder Woman 1984.

L’épopée de science-fiction de Denis Villeneuve Dune, également de Warner Bros., garde pour le moment sa date du 18 décembre aux Etats-Unis, soit une semaine avant Wonder Woman 1984. Mais il y a de fortes chances que le film – avec Timothée Chalamet, Oscar Isaac et Zendaya – soit repoussé en 2021 pour éviter de concurrencer WW84.

Wonder Woman 1984 aurait dû sortir au mois de juin, puis il a été repoussé en août puis en Septembre / octobre. On le retrouvera finalement en décembre pour les fêtes de fin d’année.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros