She-Hulk : La réalisatrice veut Jessica Jones et Thor ; Comparaison avec Deadpool

La réalisatrice Kat Cairo aimerait voir des personnages comme Jessica Jones et Thor dans la série She-Hulk. Et l’équipe parle de la comparaison avec Deadpool.

Alors qu’il semble que Deadpool se dirige vers l’univers cinématographique Marvel dans un avenir proche, Jennifer Walters et sa tendance à briser le quatrième mur arrivent cette semaine dans le MCU avec la série originale Disney+ She-Hulk: Avocate. Et l’équipe de la série aimerait rappeler au public que She-Hulk possédait déjà ce sens de l’humour et de la dérision bien avant que Deadpool n’en fasse sa caractéristique déterminante au cinéma.

Lors d’une conférence de presse à laquelle Brain Damaged a assisté pour She-Hulk, Hasan Mohammed de Geek House Show a interrogé l’équipe de la série sur la capacité de She-Hulk à briser le quatrième mur et à s’adresser au public. La réalisatrice et productrice exécutive de la série, Kat Coiro, a répété que le personnage brisait le quatrième mur dans les comics bien avant Deadpool ou même la série britannique Fleabag qui a été citée.

« Si vous savez quelque chose sur le personnage de She-Hulk, vous sauriez qu’elle faisait ça », a confirmé la créatrice de la série, showrunner et productrice exécutive Jessica Gao. La star de la série Tatiana Maslany a observé en plaisantant que « Deadpool a copié She-Hulk ».

Dans The Sensational She-Hulk de John Byrne publié en 1989, le personnage brisait régulièrement le quatrième mur et parlait au lecteur du déroulement de l’histoire. Les bandes-annonces ont confirmé que ce trait de caractère était conservé dans la série, Maslany sentant que ce gimmick aide à souligner qui est Jennifer Walters en tant que personnage

« Je pense qu’il y a quelque chose dans la conscience de She-Hulk. Où elle est capable de passer de Jen à She-Hulk avec fluidité. Sa conscience reste la même et elle est consciente du public. C’est comme si c’était sa superpuissance engagée avec l’élément méta de la série », a expliqué Maslany. « C’est comme une extension de sa superpuissance, elle est du genre, ‘Je sais que je parle à une caméra. Je sais que vous regardez ça.’ Et il y a quelque chose dans cette super hyper-conscience qui fait partie de qui elle est. »

Jessica Jones dans She-Hulk ?

Ailleurs, dans une interview à Tara Hitchcock, Kat Cairo a exprimé son envie de voir des personnages comme Jessica Jones ou Thor dans la série. Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox) va faire une apparition, cela n’est donc pas inimaginable de voir la détective privée faire éventuellement son entrée dans le MCU après sa série sur Netflix. C’était même une rumeur qui a circulé pendant un temps.

Quand on lui demande qui elle aimerait voir dans la série, dans un premier temps, elle dit : « Eh bien, mettons ça dans l’univers ! Faisons en sorte que Thor vienne rendre visite à She-Hulk ! ». Avant d’ajouter plus sérieusement : « Je pense que la personne qui, selon moi, s’intègre le plus organiquement dans le monde de la série…je pense en fait que Jessica Jones serait un bon ajout. »

L’apparition de Jessica Jones dans la série semble considérablement plus probable que celle de Thor et si on ajoute à cela le fait que Krysten Ritter adorerait reprendre son rôle, c’est tout à fait possible. Quand Jessica Jones s’est terminé, Ritter semblait en avoir fini avec le personnage mais elle est ensuite revenue sur ses propos disant qu’elle « meurt d’envie » de la rejouer. She-Hulk pourrait être l’endroit idéal pour que le personnage fasse ses débuts passionnants dans le MCU.

She-Hulk Avocate démarre ce 18 aout sur Disney+.

Crédit ©Disney+