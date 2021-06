The Flash saison 7 : Révélation sur le passé de Cecile et Joe fait une découverte sur Kramer (spoilers)

Cecile révèle son secret et Joe fait une découverte sur Kramer dans le dernier épisode en date de The Flash. Spoilers.

La semaine dernière, la Team Flash a dit au revoir à Cisco Ramon et cette semaine, l’équipe affronte leur première grande menace sans lui et les enjeux sont assez hauts. La fin de l’épisode de la semaine dernière semblait montrer Cecile (Danielle Nicolet) menacée par son propre reflet dans le miroir, portant un masque doré qui ressemble énormément à celui de Psycho Pirate et comme l’ont montré les promos de l’épisode « Masquerade« , Barry et Cecile se sont retrouvés piégés dans une prison psychique avec Cécile forcée de se confronter à son passé pour se libérer.

Cecile dit à Barry qu’elle est piégée dans cette prison psychique depuis qu’elle a été frappée par la foudre lors de la tempête des Forces. Barry découvre qu’il n’a aucun pouvoir dans cet endroit et il suppose qu’ils sont dans un vieux souvenir de Cecile. Soudain, la porte s’ouvre, Cecile panique, mais ils quittent la pièce à la recherche d’une échappatoire. Ils essaient toutes les portes mais elles sont toutes verrouillées. Ils tournent un coin et trouvent un portail mais il disparaît et ils rencontrent une autre Cécile, celle-ci dérangée et en camisole de force. Elle le frappe.

Plus tard, quand Barry reprend conscience toujours coincé dans le souvenir de Cecile, il l’a confronte sur le lieu où ils se trouvent, elle révèle qu’ils sont dans un hôpital psychiatrique à l’extérieur de Houston où elle était autrefois une patiente. Elle explique qu’au cours de sa première année à la faculté de droit, elle a obtenu un emploi de stagiaire pour le procureur et sa mère est tombée malade, mais sa mère l’a encouragée à continuer de travailler. Cécile était au tribunal lorsqu’elle a reçu l’appel que sa mère était décédée.

Cecile en dépression

Cécile s’est sentie coupable d’avoir laissé sa mère mourir seule et cela l’a plongée dans une sombre spirale d’anxiété, elle a fait une dépression et s’est retrouvée à l’hôpital psychiatrique. Elle avait honte et avait peur, alors elle a juste prétendu que cela ne s’était jamais produit et vit avec cette douleur et ce secret depuis. Barry lui fait un discours d’encouragement et ils se rendent compte que si elle peut affronter son passé, elle peut les ramener à la maison.

Alors que la version masquée de Psycho Pirate Cecile arrive à la chaise de Thinker (apparemment, STAR Labs ne s’en est toujours pas débarrassé) et envisage de créer un lien permanent avec Cecile. Iris se présente et elles s’engagent dans une fusillade. Pendant ce temps, dans la prison psychique, le Masque frappe Barry et dit à Cecile qu’elle ne sortira jamais de là mais. Cécile lui tient tête. Elle dit qu’elle n’a plus honte de cette partie d’elle-même et réussi à vaincre le Masque tandis que dans le monde réel, Chester attaque la chaise avec une épée de samouraï. Le portail s’ouvre et Cécile et Barry s’échappent.

Quand elle rentre chez elle, Cecile dit la vérité à Joe à propos de ses problèmes de santé mentale et il est très compréhensif et la soutient. Il lui dit alors qu’il a découvert que Kramer n’a jamais terminé sa dernière mission militaire alors qu’elle les a menés dans une embuscade et qu’elle était la seule à avoir survécu. Joe pense qu’elle travaillait pour l’ennemi.

La semaine prochaine, Joe continuera de chercher des preuves contre Kramer et comme le montre la promo, Alegra va tenter de retrouver sa cousine Ultraviolet qui est de retour en ville. Elle espère la changer et former à nouveau une famille. Pour le moment, ce n’est gagné…

The Flash c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 7 – Promo 7×14

Crédit ©CW