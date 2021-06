The Flash saison 7 : Un départ émouvant pour Cisco (spoilers)

Découvrez comment Carlos Valdes quitte la série The Flash après plus de 6 saisons dans le rôle de Cisco Ramon. Spoilers et promo du prochain épisode.

C’est officiel, après 7 ans de bons et loyaux services, Cisco Ramon a quitté STAR Labs, laissant dernière lui ses amis de longue date de la Team Flash. Notez que ce n’est pas la dernière apparition de Carlos Valdes puisqu’il reviendra pour le final mais cela reste très important puisqu’il quitte Central City et Star LABS pour une nouvelle vie dans une ville connue des fans de l’Arrowverse.

Avant que la Team Flash ne combatte une nouvelle version de Rainbow Raider, Cisco et Kamilla le couple annonce qu’il déménage à Star City. Grace à une recommandation de Lyla et Diggle, Cisco a décroché un poste de choix avec A.R.G.U.S., à l’Agence de gestion des urgences cosmiques. Avant de rejoindre Cisco à Star City, Kamilla ira d’abord à Miami pour une exposition dans une galerie de photos.

Caitin et Barry ne réagissent pas tout à fait comme Cisco s’y attend et semblent presque heureux qu’il s’en aille. Evidemment, ils font semblant parce qu’ils sont dévastés mais ils font bonne figure. Cisco emmène Chester au stockage et lui montre les différents gadgets qui s’y trouvent, les plus grands succès des inventions de Cisco au fil des ans ainsi qu’une énorme caisse de t-shirts. S’il garde ses t-shirts, il confie ses inventions les plus précieuses à Chester qui prendra le relais.

Dans son ensemble, si l’épisode est très nostalgique et mélancolique, il est aussi joyeux parce que la nouvelle version de Rainbow Raider ne rend pas les gens en colère, elle les rend joyeux et quand Cisco et Barry sont affectés par ses pouvoirs, la série produit quelques moments amusants.

Good-bye Cisco

Plus tard, Barry et Caitlin confessent à Cisco qu’ils ont tenté de faire bonne figure pour ne pas s’effondrer et pour faire en sorte d’avoir une dernière mission qui ne soit pas trop triste. Evidemment, tout le monde fini par s’embrasser, Cisco leur manquera mais il a besoin de partir et de prendre son destin en main. Il leur avoue que la peur que Psych lui a fait voir était qu’il était toujours là 30 ans dans le futur avec une prochaine génération de héros, mais avec lui n’ayant jamais changé ou évolué.

De retour à STAR Labs, Chester bloque Cisco car il y a une fête surprise en cours avec la Team Flash ainsi qu’une autre pour Kamila au Citizen. Cisco passe le flambeau à Chester, lui donnant toutes ses conceptions et des informations importantes. Cisco prend un dernier moment à STAR Labs pendant qu’on assiste à un montage de moments passés. C’est un moment très touchant et un départ parfait pour Cisco.

Plus tard, Joe, Caitlin, Barry et Cisco dînent ensemble. Cisco leur offre chacun un de ses t-shirts, puis ils décident de faire un karaoké. Le groupe chante Poker Face de Lady Gaga, un rappel amusant au pilote de la série quand Barry était dans le coma après s’être fait frapper par la foudre.

Iris a également eu du mal avec le départ de Kamila et a été assez sèche avec elle, mais elle finit par revenir et lui dire ce qu’elle ressent. Plus tôt dans l’épisode, Allergra a remarqué la présence de Cécile sur les lieux du crime. Cécile dit qu’elle était là bas pour parler à un contact mais elle est clairement en train de mentir. À la fin de l’épisode, Cécile est hantée par quelque chose, se regardant dans le miroir et se voyant couverte d’un masque étrange. Puis elle dit à son reflet « Je te retrouverai ».

La semaine prochaine, Cécile est obligée de se confronter à son passé pour s’échapper d’une prison psychique. Pendant ce temps, Chester remplace Cisco mais commet une erreur qui met Barry en grave danger. De son côté, Joe enquête sur les anciens liens militaires de Kristen Kramer et découvre une vérité troublante

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 7 – Promo 7×13 – Masquerade