WandaVision : Qui tire les ficelles de cette réalité alternative ? (Théorie)

Découvrez une théorie sur qui tirerait les ficelles de cette réalité alternative dans WandaVision. Spoilers.

Depuis ce vendredi 15 janvier, les fans de Marvel peuvent regarder les deux premiers épisodes de WandaVision sur Disney+. Les premiers épisodes ne dévoilent pas grand-chose mais ils mettent certains mystères en place et se font poser pas mal de questions.

La première question est vraiment de savoir quel est ce monde dans lequel Wanda et Vision vivent. La théorie la plus plausible est qu’après la mort de Vision, le chagrin de Wanda l’a mise dans un tel état qu’elle s’est créé un monde parfait, une fausse réalité façon sitcom dans laquelle elle vit heureuse avec Vision. Cependant, si on y regarde de plus près, certains indices pointeraient vers une autre direction.

WandaVision voit Wanda et Vision nouvellement mariées dans la ville pittoresque de Westview et qui s’installent dans leur nouvelle maison. Lorsqu’ils sont seuls, ils utilisent leurs pouvoirs pour les tâches quotidiennes, mais lorsqu’ils sont avec d’autres personnes, ils font semblant d’être comme tout le monde. Mais à part savoir qu’ils s’aiment et qu’ils ont des pouvoirs qu’ils ne peuvent pas utiliser devant les gens normaux, le duo semble n’avoir aucun souvenir des événements précédant la série – que Vision est mort et que Wanda vit maintenant dans un monde post-Thanos.

Les fausses pubs en lien avec HYDRA

La série est pleine d’easter eggs notamment des fausses-pubs qui se sont immiscés dans les épisodes. Dans le premier épisode, il y a une pub pour un grille pain nommé ToastMate 2000 de Stark Industries. On entend le tic toc du minuteur qui rappelle le tic toc d’une bombe. Les parents de Wanda et Pietro ont été tués par une bombe fabriquée par Stark Industries ce qui a amené les jumeaux vers Hydra pour se venger. Est-ce un moyen de dire qu’une bombe est sur le point d’exploser ? Est-ce que Wanda est une bombe à retardement ou est-ce que Hydra est derrière tout ça ? La pub dit aussi « Oubliez le passé. Voici votre avenir. » Wanda et Vision semblent partiellement amnésiques, c’est peut-être lié à ça.

La seconde publicité dans l’épisode 2 est pour une montre de la marque Stucker Swiss, ce qui est une référence directe à Baron Wolfgang von Strucker, le leader d’ HYDRA qui a recruté Wanda et Pietro. Cela laisse donc entendre que c’est peut-être HYDRA et non Wanda qui serait derrière cette fausse réalité. Il y a quelque chose ou quelqu’un à l’extérieur de Westview qui tente d’établir un contact avec Wanda. Ce n’est peut-être pas HYDRA eux-mêmes mais peut-être des agents du SWORD. La voix à la radio dit « Qui vous fait ça, Wanda ? » Sous entendu que quelqu’un l’a mise dans cette réalité.

Le patron de Marvel a aussi laissé entendre que ces pubs avait un autre niveau de lecture. « Les spots télévisés vintage ont commencé comme format», a confié Kevin Feige à TVLine. « On a commencé par vouloir s’amuser avec cette idée et ce format. Mais cela se rattache rapidement à un autre niveau à ce qui se passe. Quelque chose avec un logo Stark Industries dessus est mystérieux et intrigant si vous ne savez rien à ce sujet et où cela vous mène. Si vous connaissez le monde et l’univers et le passé – de Wanda, en particulier – vous pourriez avoir une idée de ce que c’est. »

Il y a de fortes chances que Wanda ait juste évoqué Vision dans son chagrin de l’avoir perdu, mais HYDRA, qui connait ses pouvoirs, a peut-être profité de la situation et a établi le reste de la construction pour la garder enfermée afin qu’ils puissent l’utiliser pour leur gain.

Ce n’est qu’une théorie, on ne sait pas encore pourquoi et comment Wanda et Vision se sont retrouvés dans cette réalité alternative. L’épisode 3 – que nous avons pu voir – est encore plus dingue et donnera plus d’indices. Si la série continue d’explorer le genre de la sitcom, on peut vous assurer que les choses prennent une autre direction dans l’épisode 3.

Cette théorie vient du site MovieWeb.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : MovieWeb et TVLine / Crédit © Disney+.