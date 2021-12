Hawkeye / Spider-Man 3 : Le méchant « oncle » fait enfin son apparition au bon moment (spoilers)

Un célèbre personnage de méchant fait enfin son apparition dans Hawkeye, pile quand Spider-Man No Way Home sort en salles. Spoilers.

Il y a quelques semaines, l’épisode 3 de Hawkeye dévoilait un petit aperçu de « l’oncle » de Maya Lopez, mais son visage n’était pas montré. Après des semaines de théories, cet oncle a maintenant été révélé, mettant fin à toute spéculation sur l’identité du personnage.

***Attention, spoilers sur Hawkeye***

Comme on le soupçonnait, l’oncle de Maya n’est autre que Wilson Fisk, le méchant classique de Marvel connu sous le nom de Kingpin (Le Caïd en VF). De manière intelligente, Marvel Studios a ramené Vincent D’Onofrio dans la peau du personnage, car l’acteur l’a joué pour la dernière fois dans un rôle acclamé par la critique dans les trois saisons de la série Daredevil de Netflix.

Le casting sera probablement très apprécié des fans de l’univers cinématographique Marvel car il était énormément apprécié dans le rôle. Cela confirme ainsi Kingpin comme faisant officiellement partie dans la continuité principale de la franchise.

Fisk a fait son apparition dans Hawkeye alors qu’Eleanor Bishop, la mère de Kate, allait à sa rencontre. Apparemment, elle est aussi dans des affaires qui ne sont pas très claires. Il semble que ce soit elle qui ait engagé Yelena pour tuer Clint. Evidemment, la Black Widow a ses raisons pour tuer Clint à cause de sa sœur, mais elle a aussi été engagée pour l’éliminer.

Wilson Fisk est un personnage très important de l’univers Marvel et il arrive pile au moment où Spider-Man No Way Home sort en salles.

***Attention, la suite dévoile un spoiler sur Spider-Man No Way Home***

Si vous lisez ces lignes, c’est que, soit vous avez déjà vu No Way Home ou que les spoilers ne vous dérangent pas. Comme soupçonner depuis des mois, Matt Murdock apparait bien dans le film et consolide ainsi sa place dans le MCU. Cela confirme ce que Kevin Feige a révélé récemment sur Daredevil qui ne serait pas recasté puisque c’est bien Charlie Cox qui l’incarne. Est-ce que les autres personnages de Netflix seront aussi de retour ? On attend de voir

Avec les retours de Vincent D’Onofrio et Charlie Cox dans leur rôle de la série Daredevil, Marvel réalise ainsi un souhait que les fans avaient depuis la fin des séries Marvel de Netflix. Vu la connexion de ces personnages dans les comics avec Maya Lopez, on s’attend maintenant à les voir dans la série Echo, en préparation chez Disney+.

En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour le final de Hawkeye.

Crédit ©Marvel Studios/Disney+