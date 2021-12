Marvel : Kevin Feige confirme que Charlie Cox ne sera pas recasté en Daredevil

Kevin Feige confirme que Daredevil ne sera pas recasté dans MCU et tease le retour possible de Charlie Cox.

Si les rumeurs sont vraies et que Matt Murdock revient dans l’univers cinématographique Marvel, alors on peut s’attendre à ce que ce soit Charlie Cox qui revienne dans le rôle. Cox a joué le super-héros titulaire dans les trois saisons de Daredevil sur Netflix. Parce que la série a été un énorme succès auprès des fans, ils espèrent que Marvel Studios ramènent la version de Cox dans le MCU après que Netflix ait annulé la série originale.

Rien n’est officiellement confirmé pour le moment, mais depuis des mois, il y a des rumeurs d’un retour imminent de Daredevil. Il se murmure que Cox apparaîtrait dans le rôle ce mois-ci dans Spider-Man: No Way Home et il a également été dit qu’il apparaîtrait dans la prochaine série She-Hulk de Disney+. Si on attend de voir s’il sera bien dans le film et/ou la série, il est certain que la prochaine fois que nous verrons Matt Murdock, ce sera le même acteur, comme Feige l’a récemment confirmé à Cinema Blend.

Evidemment Feige se retient de dire où et quand on le reverra : « Si vous deviez voir Daredevil dans les choses à venir, Charlie Cox, oui, serait l’acteur jouant Daredevil. Où nous verrons cela, comment nous verrons cela, quand nous verrons cela, reste à voir. »

Charlie Cox a également teasé son potentiel retour en Daredevil. En septembre, l’acteur a déclaré à Forbes : « S’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances parce que les gens haut placés de Marvel voient peut-être ce genre de choses ou entendent ce que je dis et peut-être que cela aura une influence. Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. J’aime à quel point les fans sont passionnés et je suis très, très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix l’envie que je revienne. »

Une autre possibilité de le voir est la série du moment, Hawkeye, qui tease l’arrivée de Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), un personnage vu dans Daredevil.

Source : Cinemablend / Crédit ©Marvel/Netflix