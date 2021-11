Marvel : Daredevil et Kingpin dans la série Echo ?

La scénariste de la série Marvel de Disney+, Echo, vient peut-être de confirmer les apparitions de Daredevil et Kingpin.

Le scénariste en chef de la prochaine série Disney + de Marvel, Echo, vient peut-être de révéler quelques apparitions majeures. Sur les réseaux sociaux, Marion Dayre a partagé son enthousiasme pour le projet, postant une image de Daredevil (Charlie Cox) et Kingpin (Vincent D’Onofrio) aux côtés de l’héroïne titulaire incarnée par Alaqua Cox, suggérant ainsi fortement que les deux auront un rôle dans la sérié spin-off d’Hawkeye.

Dayre a posté l’image dans son Insta story à partir du compte Instagram @the_mcu_fandom, qui était accompagnée de la légende « J’ai hâte pour ECHO », beaucoup prenant l’inclusion de Cox et D’Onofrio comme confirmation des rumeurs en cours selon lesquelles les acteurs, qui ont fait leurs débuts dans la série Daredevil de Netflix, seront en effet finalement amenés dans la mêlée du MCU, rejoignant Alaqua Cox en tant qu’Echo. C’est loin d’être concret mais le partage de la scénariste fait certainement parler les fans.

Cela fait des années qu’il se murmure que Charlie Cox reprendra son rôle dans le MCU, depuis que les droits du personnage sont revenus chez Marvel Studios et Disney. Il est même dit qu’il sera dans Spider-Man No Way Home, mais à encore, c’est une rumeur non confirmée.

Quant à Kingpin alias Wilson Fisk, le retour du personnage a aussi fait l’objet de rumeurs. Il se murmure qu’il serait dans plusieurs série Marvel de Disney+, avec des caméos dans Hawkeye, Echo, She-Hulk, et plus. Pour ce que ça vaut, D’Onofrio n’a pas hésité à exprimer son empressement à remettre le costume blanc de méchant.

La série Disney+ Echo a été officiellement confirmée lors du récent événement Disney+ Day. Le personnage sera introduit ce mercredi 24 novembre dans la série Hawkeye. Jouée par Alaqua Cox, Echo alias Maya Lopez est une super-héroïne sourde qui possède des «réflexes photographiques», la capacité étrange de copier parfaitement les mouvements des autres, et travaille souvent aux côtés de Daredevil. Elle est également la fille adoptive du Kingpin, faisant de la série l’endroit idéal pour réintroduire ces personnages.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel