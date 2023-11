Young Sheldon : La saison 7 raccourcie sera la dernière

CBS annonce que la saison 7 de Young Sheldon à venir sera la dernière. La date du final est déjà calée.

C’est presque la fin pour les aventures du jeune Sheldon Cooper. CBS a annoncé que la populaire préquelle de The Big Bang Theory conclurait sa diffusion avec sa septième saison à venir. La dernière saison de Young Sheldon sera diffusée le 15 février 2024 et fera ses adieux au public avec un final d’une heure le 16 mai 2024.

A cause de la grève des acteurs et celle des scénaristes, la saison 7 ne contiendra que 14 épisodes.

La série met en vedette Iain Armitage dans le rôle de la version enfant du protagoniste de Big Bang Theory de Jim Parsons, Sheldon Cooper, et suit ses escapades en tant qu’enfant prodige dans l’est du Texas dans les années 1980 et 1990.

Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan et Raegan Revord incarnent les membres de la famille de Sheldon. Parsons fournit également une narration en tant que Sheldon adulte.

Parsons a initialement conçu l’idée de Young Sheldon et l’a présentée aux producteurs de Big Bang Theory. La série a été créée sur CBS en 2016, diffusée le même soir que The Big Bang Theory durant ses 11e et 12e saisons et est rapidement devenue l’une des comédies les plus regardées à la télévision américaine.

Les producteurs exécutifs Steve Holland, Steven Molaro et Chuck Lorre ont déclaré dans un communiqué : « Être capable de raconter l’origine de Sheldon Cooper et d’élargir l’histoire pour inclure toute la famille Cooper a été une expérience merveilleuse. Nous sommes reconnaissants envers nos fans pour avoir embrassé ce chapitre des Cooper au cours des six dernières saisons, et au nom de toute la famille Young Sheldon, nous sommes ravis de partager cette dernière saison avec vous. »

Il n’est pas étonnant que la série s’arrête après la saison 7. En 2021, CBS a renouvelé Young Sheldon pour trois saisons et si la chaine aurait probablement aimé conserver sa série comique phare plus longtemps, il y avait des signes que la saison 7 pourrait être son dernier chapitre alors que l’histoire de la série touche à sa fin naturelle, atteignant les événements qui ont été référencés dans la série-mère.

