Young Sheldon saison 4 : Les épisodes finaux mettent en place un avenir sombre (spoilers)

La fin de la saison 4 de Young Sheldon met en place des événements tristes de la vie de la famille Cooper connus des fans de The Big Bang Theory. Spoilers.

La fin de la saison 4 de Young Sheldon vient de mettre quelques pièces en place d’un puzzle que les fans de The Big Bang Theory appréhendent en se qui concerne le père de Sheldon : sa mort et son infidélité.

Dans l’avant dernier épisode de la saison 4, la mort de George Sr. a été abordé par le Sheldon adulte en voix-off. « Nous regrettons souvent les choses que nous ne disons pas », a commencé le narrateur omniscient incarné par Jim Parsons. « Il y a beaucoup de choses que j’aurais aimé dire à mon père pendant qu’il était là – que je l’appréciais, que je l’aimais – c’est pourquoi je suis reconnaissant pour les fois où je lui ai dit ce que je ressentais » – et c’était un de ces moments.

On voit ensuite le jeune Sheldon se tourner vers son père et lui dit à quel point il a apprécié leur discussion animée au souper. George était d’accord, et le père et le fils ont échangé des sourires.

Selon The Big Bang Theory, Sheldon est accepté à CalTech à l’âge de 14 ans et ce serait la même année, que George meurt. Considérant que Sheldon, qui à 11 ans dans la saison 4, a commencé ses études de premier cycle à East Texas Tech l’automne dernier, les deux événements coïncideraient hypothétiquement avec la septième saison de la préquelle, en supposant que chacune des trois prochaines saisons couvre une année civile complète.

George l’infidèle

Dans le final, c’est la tromperie de George qui est mis en perspective. On sait que le père de Sheldon a trompé son épouse Mary et le final pointe vers cette triste réalité. Il n’a pas encore passé le pas, mais durant une dispute avec Mary, George lui dit qu’il n’est pas heureux puis il attrape ses clés de voiture et sort prendre l’air. On le retrouve ensuite au bar où il croise Brenda, leur voisine et maman de Billy, récemment séparée de son mari.

L’épisode se termine avec Brenda qui demande à George s’il veut de la compagnie et il répond « bien sûr ». Après la diffusion de l’épisode, le co-créateur Steve Molaro a publié un communiqué :

« Les fans de The Big Bang Theory ont entendu Sheldon raconter des histoires sur son père pendant des années. Nous essayons d’honorer ces histoires, mais nous aimons également trouver des moyens inattendus de les jouer. Comme nous l’avons appris au cours des quatre premières saisons de Young Sheldon, ces histoires que nous raconte Sheldon Adulte viennent d’une nouvelle perspective – celle qu’il a acquise après être lui-même devenu père. Parfois, la vie se complique, mais nous sommes ravis d’explorer ces nouveaux chapitres de la vie des Cooper. »

Thank you for watching this season of #YoungSheldon with us! As you think about what’s ahead for the Coopers, here’s a quote from Executive Producer, Steve Molaro: pic.twitter.com/Y9DnfoyCQe — Young Sheldon (@YoungSheldon) May 14, 2021

L’adultère de George était prédestiné. Dans un épisode de la saison 10 de The Big Bang Theory, Sheldon a confié à Penny que la raison pour laquelle il frappait toujours trois fois avant d’entrer dans une pièce était parce qu’il avait découvert son père avec une autre femme à l’âge de 13 ans alors qu’il rentrait de la fac.

Young Sheldon a été renouvelée pour trois saisons supplémentaires, la série aura ainsi au moins 7 saisons. Les fans ont donc le temps de voir venir ces histoires sur George Cooper Sr.

Crédit ©CBS