Daredevil Born Again : Les nouveaux réalisateurs parlent du remaniement

Les nouveaux réalisateurs de Daredevil Born Again se confient sur le remaniement de la série.

Les nouveaux réalisateurs de Daredevil : Born Again partagent une mise à jour sur où ils en sont avec la prochaine série du Marvel Cinematic Universe portée par Charlie Cox. Ces derniers temps, Daredevil : Born Again a fait face à un remaniement alors qu’elle n’a même pas encore été diffusée.

Bien qu’ils aient filmé plusieurs épisodes pour la saison 1 de Daredevil : Born Again, Marvel Studios a décidé de constituer une nouvelle équipe créative en licenciant les scénaristes originaux et les réalisateurs restants, repartant à zéro.

Maintenant que la grève SAG-AFTRA est terminée, Daredevil : Born Again pourra reprendre la production le plus tôt possible. Daredevil : Born Again a récemment fait appel aux réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead pour réaliser plusieurs épisodes. Le duo de réalisateurs s’ouvre désormais sur leur nouvelle tâche.

Dans une nouvelle interview avec The Wrap, qu’en on leur demande où ils en sont, ils révèlent que ce n’est que le début de la préparation. Benson confie : « Alors vous voyez cet espace dans lequel nous nous trouvons en ce moment ? Ceci est notre bureau et nous venons de découvrir que nous avons un bureau il y a environ 45 minutes. Et c’est là que nous en sommes avec Daredevil. »

Moorhead ajoute : « C’est le jour zéro. Nous ne consommons actuellement que le contenu de Daredevil, pas seulement la série Netflix mais tout le matériel possible. Nous ne faisons que rendre notre ragoût d’informations agréable et épais. »

Alors que Daredevil : Born Again a rencontré des obstacles dans sa production jusqu’ici inédits dans le MCU, c’était pour une bonne raison, car Marvel Studios tente de résoudre plusieurs problèmes avec leur contenu télévisé.

L’un des aspects majeurs de la plupart des séries MCU sur Disney+ est le manque de sérialisation, car de nombreuses séries ressemblent davantage à des films qu’à des histoires épisodiques. Cependant, avec Daredevil: Born Again, Marvel Studios semble essayer de tourner une nouvelle page.

Le fait que les réalisateurs s’inspirent même de la série Daredevil de Netflix en dit long. Utiliser l’une des propriétés MCU les plus appréciées pour la création de Daredevil : Born Again n’est pas seulement de bon augure pour ceux qui ont investi des années dans la version du personnage de Cox, mais aussi pour le MCU lui-même.

Il sera donc utile de suivre une structure télévisuelle plus traditionnelle pour le MCU. Avec la grève terminée, les équipes peuvent rapidement se remettre au travail et offrir une série décente.

En attendant Born Again, Echo qui est étroitement liée à Daredevil, sera diffusée en janvier sur Disney+.

Source : The Wrap / Crédit ©Disney+