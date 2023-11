Echo : Première série du MCU sur Disney+ réservée aux plus de 16 ans (trailer)

Echo devient la première série du MCU réservée à un public adulte, à l’image des séries Marvel de Netflix.

La série Echo des studios Marvel a enfin dévoilé sa première bande-annonce officielle, montrant une action rapide et une violence brutale dans le tout premier projet réservé aux adultes de l’univers cinématographique Marvel.

Après des mois d’obstacles et de retards de développement, la première bande-annonce d’Echo est enfin là, réintroduisant aux téléspectateurs le personnage de Maya Lopez jouée par Alaqua Cox, l’anti-héroïne sourde et antagoniste secondaire de la série Hawkeye, alors qu’elle combat un monde criminel et rencontre des visages familiers comme Wilson Fisk et même Daredevil.

Cependant, contrairement à toutes les autres séries du MCU sur Disney+ jusqu’à présent, Echo montre plusieurs scènes de violence macabre et de sang, principalement dues aux actions de Fisk alias Le Caïd, ce qui a valu à la série le tout premier rating de TV-MA (pour les profiles de 16+) de Marvel Studios. Selon le réalisateur Sydney Freeland cela vient du fait que la protagoniste de la série n’est pas une bonne personne en soi.

Les fans n’ont pas tardé à souligner divers parallèles avec la série Netflix Daredevil de 2016, car non seulement Charlie Cox est confirmé pour reprendre le rôle de Matt Murdock/Daredevil dans Echo, mais la bande-annonce partage de nombreux indices visuels de cette série et des thèmes plus sombres et plus violents.

Bien qu’elles ne soient pas officiellement dans le canon du MCU, Daredevil et la majorité des séries Marvel de Netflix produites sous la marque Marvel TV, comme Luke Cage, Jessica Jones et The Punisher, étaient toutes interdites à un public de moins de 16 ans pour leurs représentations graphiques de la violence ; une chose dont Disney s’est éloigné avec ses personnages jusqu’à présent.

La série sera disponible dans son intégralité sur Disney+ (et Hulu aux Etats-Unis) le 10 janvier 2024 dans le cadre d’une restructuration importante du calendrier de production télévisuelle de Marvel, qui verrait leur production télévisuelle prendre une forme similaire à celle des sorties de séries de Network.

Echo – Première bande-annonce VF