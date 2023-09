Aquaman et le Royaume Perdu : Aquaman contre Black Manta (bande-annonce)

Première bande-annonce pour le film Aquaman et le Royaume Perdu avec Jason Momoa de retour dans la peau du super-héros de DC.

Après un premier teaser pour le film Aquaman et le Royaume Perdu posté en début de semaine, qui dévoilait les premières images du retour de Jason Momoa dans le rôle du super-héros de DC, la première bande-annonce complète est enfin à découvrir.

La suite d’Aquaman de 2018 suit Arthur Curry aux prises avec ses responsabilités de roi nouvellement couronné de l’Atlantide, tout en affrontant une menace familière.

Lorsque le film commence, Arthur est devenu père d’un jeune enfant et il jongle entre la parentalité et ses devoirs de royal sous-marin. « Il y a quatre ans, j’étais au chômage, un vagabond sans maison », entonne la voix off de Momoa sur des scènes de vie domestique. « Mais maintenant, je suis mari et père, et ça me va très bien. »

Mais son royaume est bientôt menacé par le retour de Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), qui a acquis une nouvelle arme puissante appelée le Trident Noir. Pour l’aider à vaincre Black Manta, Arthur se tourne vers son demi-frère Orm (Patrick Wilson), qui hésite à travailler avec le frère qu’il avait précédemment tenté de renverser.

Black Manta est clairement déterminé à détruire Aquaman et tout ce qui lui tient à cœur, son royaume et sa famille. Atlanna (Nicole Kidman) la mère d’Arthur et son bras droit, prévient que Black Manta doit à tout prix être arrêté autrement c’est un effondrement total qui les attend.

La bande-annonce donne également un (très) bref aperçu de Mera (Amber Heard), l’épouse d’Arthur et la mère de son jeune enfant. Wan a déclaré qu’il avait l’intention dès le début que le deuxième film se concentre moins sur Arthur et Mera et plus sur la relation d’Arthur avec Orm.

« J’ai toujours présenté cela à tout le monde dès le départ », a déclaré Wan à EW. « Le premier Aquaman était le voyage d’Arthur et Mera. Le deuxième film allait toujours être Arthur et Orm. Donc, le premier était un film d’action-aventure romantique, le second est un film d’action-aventure bromance. »

Le casting d’Aquaman et le Royaume Perdu comprend également Dolph Lundgren dans le rôle du roi Nereus et Temuera Morrison dans le rôle de Tom Curry. Momoa et Morrison ont tous deux fait des apparitions dans The Flash.

Aquaman et le Royaume Perdu sortira en salles le 20 décembre.

Aquaman et le Royaume Perdu – Bande-annonce VF

Aquaman et le Royaume Perdu – Bande-annonce VOST