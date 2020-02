Grey’s Anatomy saison 16 : L’absence d’Alex Karev adressée dans l’épisode 13

Grey’s Anatomy commence doucement à adresser l’absence prolongée d’Alex Karev.

Le mois dernier, les fans de Grey’s Anatomy ont non seulement été choqués d’apprendre que Justin Chambers quittait la série mais surtout que son dernier épisode avait déjà été diffusé en novembre dernier.

Depuis le retour de la série en début d’année, Karev n’est donc plus là et la série se doit d’adresser les raisons de son absence. Pour l’instant, il est dit qu’il se trouve dans l’Iowa pour aider sa mère malade. Mais il ne devait pas y rester pour toujours puisqu’il a un poste à responsabilité à Seattle.

Dans l’épisode 13 de la saison 16, on apprend qu’il est toujours dans l’Iowa mais il semble qu’il a plus que des problèmes de famille. Jo a confié à Amelia qu’Alex ne répondait plus à ses messages après lui avoir dit qu’il traversait quelque chose.

Pour le moment, on ne sait pas de quoi il s’agit, mais il semble qu’il y a un vrai problème dans leur mariage. Le fossé entre les deux commence sérieusement à se creuser et la distance ne va pas arranger les choses.

A la fin de l’épisode, quand elle rentre chez elle, Jo espère voir son mari mais il n’est pas là. Clairement, il ne reviendra pas mais la série a intérêt à trouver une très bonne raison pour expliquer son départ définitif.

Les choses allaient plutôt bien entre Alex et Jo quand elle a enfin réussi à surmonter ses problèmes après avoir rencontrer sa mère biologique. Le départ de Justin Chambers oblige la série créer un conflit pour les séparer.

Pour le moment, on ne sait pas si Chambers reviendra au moins pour mettre un terme à son personnage. Après 16 saisons, il serait dommage de ne pas avoir une vraie conclusion sur l’histoire d’Alex Karev.

