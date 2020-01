Grey’s Anatomy saison 16 : Justin Chambers a quitté la série, sa dernière scène a été diffusée

Après 16 saisons, Justin Chambers, alias Alex Karev, a quitté la série Grey’s Anatomy. Sa dernière scène a déjà été diffusée.

Grey’s Anatomy a dit au revoir à l’un de ses acteurs vétérans. Après avoir incarné le Dr Alex Karev pendant 16 saisons dans la série médicale, Justin Chambers quitte Grey’s Anatomy. C’est donc un autre personnage original qui s’en va et qui laisse Meredith toute seule.

Apparemment, il a déjà filmé sa scène qui a été diffusée en novembre dernier. Le détail spoiler de sa dernière scène est à la fin de l’article.

Il semble que l’acteur veuille se diversifier et jouer d’autres rôles après 15 dans la peau du même personnage. « Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années », a déclaré Chambers dans un communiqué au site sœur Deadline.

Il ajoute : « Cependant, depuis quelque temps, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Alors que j’approche de mes 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse qui me soutient et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant le moment. »

Il conclue : « Alors que je quitte Grey’s Anatomy, je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les membres originaux de la distribution Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de la distribution et de des équipes incroyables, passées et présentes, et, bien sûr, les fans pour ce voyage extraordinaire. »

SPOILERS : C’était dans l’épisode du 14 novembre, un épisode charnière (le 350è) qui voit Meredith faire face au moment le plus important de sa carrière. En effet, elle risque de perdre sa licence mais Alex se rend à l’audition et empêche le conseil de reporter l’audition.

Il la sauve en faisant venir les patients qu’elle a sauvés et en lisant des lettres de ses anciens collègues dont l’une de Cristina. Grace à ce geste de Karev puis au discours de Bailey, Meredith a pu garder sa licence.

Dans l’épisode suivant, il était mentionné que Karev est parti prendre soin de sa mère malade. Il ne reviendra pas, mais cela ne dit pas ce qui arrivera à Jo avec qui il est toujours marié.

Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) et James Pickens (Richard sont les derniers membres originaux du casting à rester dans la série.

Source : Deadline et EW / Crédit ©ABC