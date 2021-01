WandaVision : Le côté sitcom légère ne va pas rester pour toujours

Paul Bettany dit que le côté sitcom légère de WandaVision ne va pas rester pour toujours.

La série WandaVision est enfin arrivée sur Disney+. Pour le moment, la série se situe dans un monde de sitcom et traverse les décennies et les styles différents. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) sont le parfait petit couple marié de banlieue chic, typique des Etats-Unis.

Si tout a l’air parfait, il est évident que quelque chose ne va pas. Au fur et à mesure que l’histoire avance, la réalité devrait les rattraper. Il semble probable qu’une grande partie de cette histoire sera de voir nos héros se rendre compte que pour être des héros, il faut parfois savoir faire des sacrifices.

Dans une nouvelle interview, Bettany a déclaré que même s’il était agréable de voir les personnages passer de bons moments et avoir un peu de bonheur ensemble, il ne faudra pas longtemps avant que le côté super-héros fasse surface.

« Oui, au départ, c’était vraiment [soulageant], mais ce serait une série assez ennuyeuse si ça restait comme ça », a déclaré Bettany au Hollywood Reporter. « Ce que vous allez commencer à réaliser, c’est que ce n’est pas une décision arbitraire ou une décision mignonne de mettre cette histoire dans ces sitcoms, » confie l’acteur.

Il ajoute : « Ce qui est merveilleux dans le niveau de confort qui accompagne ces sitcoms, c’est que vous avez un problème apparemment insoluble lorsque le couple s’unit, le problème devient éminemment soluble. Malheureusement, la vraie vie n’est pas tout à fait comme ça, et elle ne peut pas le rester pour toujours. »

WandaVision est une série peu conventionnelle, qui sort des sentiers battus et c’est rafraichissant. Les deux premiers épisodes sont disponibles dès aujourd’hui sur Disney+ puis la série se dévoilera chaque vendredi à raison d’un épisode par semaine.

Source : THR / Crédit ©Disney+