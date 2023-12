Star Wars : Le parcours original de Kylo Ren était complètement différent

Adam Driver révèle que la première vision de Kylo Ren était complètement différente dans la saga Star Wars.

Adam Driver explique comment son personnage dans Star Wars : Le Réveil de la Force a évolué au fil du temps.

L’acteur qui a joué Kylo Ren dans la trilogie suite à Star Wars a révélé que le méchant n’était pas censé à l’origine se racheter à la fin.

« J.J. Abrams m’a expliqué ce qu’il voulait faire avec le personnage, mais il fallait signer et se dire : « Je vais le faire », et une fois que j’ai fait cela, je suis allé à Londres pour la pré-production, » a confié Driver lors d’une apparition dans The Rich Eisen Show. « Et c’était du genre : ‘Il y a une petite pièce au bout du couloir, tu peux y aller et lire le scénario.’ Et donc je l’ai lu pour la première fois. »

Il a poursuivi : « J’avais en tête un arc global que [Abrams] voulait faire. Son idée était que le voyage [de Kylo] était le voyage inverse de celui de Vador, où Vador commence le plus confiant et le plus engagé envers le côté obscur. Et puis dans le dernier film, il est le plus vulnérable et le plus faible. Il voulait commencer par le contraire. Ce personnage était le plus confus et le plus vulnérable, et à la fin des trois films, il serait le plus engagé du côté obscur. J’ai essayé de garder cet arc à l’esprit, même si cela a fini par ne pas être la trajectoire, car ça a changé pendant le tournage. Mais j’étais toujours concentré là-dessus. »

Driver a joué Kylo Ren dans Le Réveil de la Force, Le Dernier Jedi et L’Ascension de Skywalker. C’est le réalisateur des Derniers Jedi, Rian Johnson, qui a orienté le personnage dans une autre direction.

« Le dernier, c’est devenu, vous savez, à propos d’eux et de la dyade, et des choses comme ça », a ajouté Driver. « Et évoluer vers Ben Solo. Cela n’en a jamais fait partie. Il était Ben Solo depuis le début, mais il n’y a jamais eu de version dans laquelle nous pourrions voir Ben Solo lorsque je me suis engagé pour la première fois. »

Source : The Rich Eisen Show / Crédit ©Lucasfilm