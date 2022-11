The Walking Dead saison 11 : Gros cliffhanger dans l’avant dernier épisode (spoilers)

L’avant dernier épisode de The Walking Dead se termine sur un gros cliffhanger et presque personne n’est à l’abri d’une fin tragique. Spoilers.

L’avant-dernier épisode de The Walking Dead s’est terminé avec un énorme cliffhanger, laissant les fans se demander qui ne sortira pas vivant dans le tout dernier épisode de la série la semaine prochaine.

Dans « Family« , les Alexandriens et les prisonniers exilés de l’Outpost 22 se sont infiltrés dans le Commonwealth pour éliminer la gouverneure Pamela Milton (Laila Robins), qui a appelé un « B-17 »: un commandement ordonnant à l’armée d’envoyer un troupeau de marcheurs vers la ville et la forcer à s’enfermer. Mais l’armée a perdu le contrôle de l’essaim alors qu’il descendait sur le Commonwealth, piégeant les survivants entre les armées vivantes et mortes.

Dans les dernières minutes de « Family« , la gouverneure Milton a compris le coup d’État et a ordonné l’arrestation du général Mercer (Michael James Shaw) pour trahison alors qu’il tentait d’avertir que l’essaim de marcheurs variants envahirait la ville. Les soldats du Commonwealth ont ensuite tendu une embuscade aux habitants d’Alexandria, ouvrant le feu sur Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Maggie (Lauren Cohan) et le groupe de survivants de Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Judith Grimes (Cailey Fleming) a été touchée par balle par la gouverneure Milton, qui a ensuite ordonné au colonel Vickers (Monique Grant) de détourner l’essaim vers les quartiers inférieurs – qui abritent les pauvres du Commonwealth – et loin des domaines riches. Ce serait une condamnation à mort pour des milliers de citoyens du Commonwealth.

Alors que les morts affluaient à l’intérieur des murs du Commonwealth et que l’armée de la gouverneure Milton bloquait les rues de la ville, les survivants se sont retrouvés sans issue alors qu’ils se battaient ensemble pour dégager un chemin pour amener Judith à la clinique pour des soins médicaux vitaux.

L’épisode s’est terminé avec Daryl transportant Judith blessée dans une ruelle alors que Carol, Maggie, Negan et le reste des survivants étaient engloutis par le troupeau de marcheurs.

« En réalité, cet épisode concerne les intensités finales, l’affaire émotionnelle finale. Les derniers obstacles qui pourraient engloutir notre peuple », a déclaré Scott Gimple, directeur du contenu du Walking Dead Universe chez AMC, à Deadline. « Vous savez, les huit à la fin de cet épisode sont aussi profondément dans la sauce qu’ils l’ont été dans une situation très difficile et différente mais à certains égards littérale. »

Gimple a poursuivi : « Nous y sommes. Avec ces échos du passé et la situation dévastatrice actuelle dans laquelle ils se trouvent, comment tout cela se rassemble-t-il, implose-t-il, explose-t-il ? Comment vont-ils tenir debout ou vont-ils tomber tous ensemble ? C’est mettre en place cette conclusion pour The Walking Dead, qui, dans le vrai style de Walking Dead, est à bien des égards dévastateur. »

Beaucoup de vies sont dans la balance, presque personne n’est en sécurité sauf une poignée de personnages puisqu’il est dores et déjà certains que Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) vivront tous dans les spin-offs de Walking Dead qui sont prévus pour une diffusion en 2023.

Notez que l’une de ses nouvelles séries verra également le retour de Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira).

The Walking Dead se termine lundi prochain sur OCS.

Crédit ©AMC