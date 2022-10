The Walking Dead : Danai Gurira est co-créatrice et co-scénariste de Rick & Michonne

Danai Gurira est créditée comme co-scénariste et co-créatrice de la série Rick & Michonne, spin-off de The Walking Dead.

Danai Gurira va bientôt faire son retour dans le monde de The Walking Dead, non seulement en tant que Michonne, mais aussi en tant que co-créatrice et scénariste. En effet, l’interprète d’un des personnages les plus badass de la franchise sera impliquée dans la fabrication de la mini-série centrée sur Rick et Michonne.

Pour un nouveau profil sur Gurira (bientôt à l’affiche de Black Panther Wakanda Forever) pour le média Self, le producteur et scénariste de Walking Dead, Scott M. Gimple, révèle à quel point elle est impliquée dans son spin-off qualifiée de « mini-série de prestige » par Gurira elle-même. Elle est co-créatrice et scénariste de la série aux côtés de Gimple, ce qui lui permet d’apporter sa propre touche créative à la fin de l’histoire de Michonne. Gimple a expliqué comment le processus d’écriture s’est déroulé avec Gurira et il trouve satisfaisant la manière dont ils se mettent au défi.

« Elle me met au défi, je la mets au défi, et aucun de nous ne laisse l’autre s’en tirer », dit-il. « Dans la vie, je suis plus un acteur de personnage ; Danai est une leader. Quand nous travaillons, quand nous pitchons, quand nous nous occupons de choses de la vie, c’est un bon combo. »

Il a ajouté : « [Elle est] incroyablement ambitieuse sur le plan créatif. [Danai] veut faire du nouveau, un travail qui lui est propre, des choses qui n’existent pas actuellement. Elle ne veut en aucun cas se contenter du minimum. C’est la meilleure énergie créative qui soit. »

Il a déjà été rapporté que cette série spin-off centrée sur Rick et Michonne était composée de six épisodes. Cela suit l’idée initiale de développer l’histoire comme une trilogie de film. On peut présumer que la mini-série réunira enfin les deux tourtereaux, car Gurira a précédemment teasé qu’il s’agissait d’une histoire d’amour aux proportions les plus épiques.

« Il y a un spin-off qui sort bientôt, nous sommes en pré-production », a-t-elle déclaré. « Nous passons un bon moment. C’est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Eh bien, c’est une histoire d’amour épique. C’est une histoire d’amour entre Rick et Michonne, car nous savons qu’ils étaient ensemble et se sont séparés. C’est cette histoire, ce voyage entre eux deux avec un monde très déchaîné autour d’eux. »

En plus de Rick & Michonne, deux autres séries spin-offs sont attendues par les fans : d’un côté, Daryl Dixon (Normal Reedus) partira en solo à travers l’Europe et de l’autre, Negan (Jeffrey Dean Morgan) et Maggie (Lauren Cohan) iront à New York.

En attendant, la série principale The Walking Dead vit ses derniers instants sur OCS, il ne reste plus que deux épisodes.

Source : Self / Crédit ©AMC