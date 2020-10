Spider-Man 3 : Le Venom de Tom Hardy dans le film ?

Une nouvelle rumeur annonce que Venom joué par Tom Hardy est envisagé pour rejoindre Spider-Man 3.

Avec l’ajout récent de Jamie Foxx dans le rôle du méchant Electro et de Benedict Cumberbatch en Doctor Strange, le public se demande exactement qui d’autre sera face à Peter Parker dans Spider-Man 3. Eh bien, le nouveau nom qui s’ajouterait à la liste est celui de Tom Hardy, avec des sources affirmant que des discussions sont actuellement en cours pour amener l’anti-héros Marvel dans la mêlée du multiverse de Marvel.

Apparemment, il y a un «intérêt général» des studios pour que l’itération de Tom Hardy de Venom apparaisse dans Spider-Man 3, bien que rien n’ait été confirmé à ce stade. Compte tenu de la direction que semble prendre la suite de Spidey, il est logique que Sony envisage d’introduire certains de ses autres personnages liés à Marvel dans l’univers parallèlement au retour de Foxx.

Il a été longtemps suspecté que Tom Holland jouerait dans Venom 2. Pour le moment, rien n’est dit dessus mais il est intéressant de voir que l’inverse est possible. On restera tout de même prudent face à cette information, ce n’est qu’une rumeur non confirmée.

Un autre nom qui circule pour le film est celui de Vincent D’Ononfrio qui reprendrait le rôle de Wilson Fisk alias Kingpin, qu’il tenant dans la série Daredevil. Ceci est plus un souhait de l’acteur lui-même qui ne dirait pas non pour un retour. Il est très vocal à ce sujet sur les réseaux sociaux. On ne sait pas s’il est vraiment en négociation pour revenir mais il aime teaser les fans.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson.

À l’origine, Spider-Man 3 était prévu pour une sortie en juillet 2021, dans le cadre de la très attendue phase 4 du MCU. En raison de la crise sanitaire en cours, toute la phase a été considérablement remaniée à la suite des reports multiples de Black Widow. Le plan est maintenant de faire basculer Spider-Man 3 dans les cinémas en décembre 2021.

Tout comme Homecoming et Far From Home, Jon Watts sera aussi à la réalisation de ce troisième volet qui n’a pour le moment pas de titre.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel/Sony