Spider-Man 3 : Jamie Foxx confirme son retour en Electro

Jamie Foxx confirme son retour dans le Spider-verse et tease une nouvelle version de son personnage Electro.

Hier, on apprenait que Jamie Foxx reprendrait peut-être son rôle d’Electro dans le film Spider-Man 3. Aujourd’hui, l’acteur l’a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux. Dans un post Instagram maintenant supprimé, Jamie Foxx a non seulement déclaré qu’il allait effectivement revenir dans le rôle d’Electro, mais il a également partagé que ce sera différent de la dernière fois qu’il l’a joué.

« Dites à Spidey qu’on reprend ! … Super content de faire partie du nouvel épisode de Spider-Man de Marvel … j’ai hâte que vous voyez le nouveau. Et je ne serai pas bleu dans celui-ci !! Mais mille pour cent badass !!! »

Jamie Foxx a déjà joué le personnage dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014, qui voyait Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker. Pour le moment, ni Sony ni Marvel Studios n’ont encore confirmé la nouvelle du casting, mais Foxx a bien confirmé son retour.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour lorsque le tournage démarrera, ce qui pourrait avoir lieu dès cet automne. Des sources proches du projet pensent que Holland passera du film Uncharted directement à la production Spider-Man 3 à Atlanta.

Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson.

Pour le moment sans titre, le troisième volet de Spider-Man sera en salle en décembre 2021.

Source : ScreenRant / Crédit ©Sony