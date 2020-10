Spider-Man 3 : Benedict Cumberbatch revient en Doctor Strange

Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de Doctor Strange dans Spider-Man 3 auprès de Tom Holland.

Benedict Cumberbatch est peut-être le héros de sa propre franchise Marvel mais il viendra rendre visite à un autre camarade du MCU. Avant de le revoir dans Doctor Strange 2, il reprendra le rôle de Stephen Strange dans Spider-Man 3 aux côtés de Tom Holland. La nouvelle a été dévoilée par The Hollywood Reporter.

Selon la publication américaine, Doctor Strange sera comme une sorte de mentor pour Peter Parker, reprenant ainsi un rôle similaire qu’Iron Man (Robert Downey Jr) avait dans le premier volet de la franchise arachnide.

En plus de ce rôle de mentor, la présence de Doctor Strange laisse entendre que le film impliquera peut-être une histoire de réalité alternative ou que le multiverse sera à nouveau présent et sera directement connecté au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Cette nouvelle arrive alors que Jamie Foxx a aussi été confirmé pour reprendre son rôle d’Electro, un personnage qu’il incarnait dans The Amazing Spider-Man 2, quand Andrew Garfield était Peter Parker.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson.

À l’origine, Spider-Man 3 était prévu pour une sortie en juillet 2021, dans le cadre de la très attendue phase 4 du MCU. En raison de la crise sanitaire en cours, toute la phase a été considérablement remaniée à la suite des reports multiples de Black Widow. Le plan est maintenant de faire basculer Spider-Man 3 dans les cinémas en décembre 2021.

Tout comme Homecoming et Far From Home, Jon Watts sera aussi à la réalisation de ce troisième volet qui n’a pour le moment pas de titre.

Source : THR / Crédit ©Marvel/Disney