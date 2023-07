Deadpool 3 : Tournage interrompu par la grève

La production du blockbuster Deadpool 3 est officiellement à l’arrêt, suite à l’annonce de la grève des acteurs, rejoignant celle des scénaristes à Hollywood

Alors que le film était en plein début de tournage, avec des premières apparitions de photos fuitées permettant de découvrir les personnages principaux en costumes – pour certains suggérant des indices autour de l’intrigue de sa troisième aventure – la production de Deadpool 3 est officiellement à l’arrêt.

Un arrêt qui n’est pas une surprise, puisqu’hier, 13 juillet 2023 le syndicat des acteurs à Hollywood, SAG AFTRA, présidé par Fran Dresher, a annoncé le début d’une grève indéfinie des acteurs, rejoignant ainsi celle des scénaristes qui se déroule depuis mai.

Une grève qui résulte des nouvelles négociations de contrat avec les studios de streaming, TV et films, qui n’ont pas abouties, alors que leur dernier accord venait de finir.

Pour le moment, personne ne peut dire quand Deadpool 3 reprendra son tournage, car d’après certaines déclarations, les studios ne sont pas prêts à revenir à la table des négociations.

Ainsi, la production de ce Marvel très attendu rejoint toutes celles à l’arrêt depuis mai, qu’elles soient pour le cinéma ou la télévision. Le peu qui étaient encore en cours comme Deadpool 3 sont désormais toutes interrompues puisque les acteurs ont des règles strictes vis-à-vis de la grève de la part de leur syndicat, leur interdisant entre autre, au delà de tourner, toute participation au marketing, tapis rouge, conventions etc…

Certains imaginent que les productions en suspens ne pourront pas reprendre avant l’automne. Pour rappel, la dernière fois que les acteurs ont été massivement en grève comme aujourd’hui était il y a 40 ans. La seule fois ou les scénariste et acteurs hollywoodiens ont été en grève était dans les années 60.

Pour ceux qui n’ont pas tout suivi, Deadpool 3 devrait traiter du multivers et du voyage dans le temps, avec une autre itération du Wolverine que nous connaissont. Le film verra également le retour de visages plus familiers, tels que Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa, Leslie Uggams en tant que Blind Al, Karan Soni dans le rôle de Dopinder, Brianna Hildebrand qui revient en Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kitsuna en tant que Yukio et Stefan Kapičić qui reprend son rôle de Colossus.

Il a également été confirmé que Jennifer Garner reprendra son rôle Elektra, qu’elle a incarné dans le film Daredevil en 2003 et son propre film dérivé sorti en 2005. Emma Corrin et Matthew Macfadyen ont également rejoint le film dans des rôles inconnus.

Deadpool 3 devait arriver dans les salles pour 2024, mais il est fort à parier qu’avec cet arrêt que sa date d’arrivée dans nos cinémas sera retardée de plusieurs mois, si ce n’est année.

Source : Variety / Crédit : Droits réservés