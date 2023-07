Deadpool 3 : Premier aperçu de Hugh Jackman en tenue classique de Wolverine

Premier aperçu de Hugh Jackman de retour dans son costume iconique de Wolverine pour Deadpool 3 aux côtés de Ryan Reynolds.

Après les premières images sur le tournage de Deadpool 3 avec Ryan Reynolds, un premier aperçu de Hugh Jackman de retour dans la peau de son personnage Wolverine est à découvrir.

Hugh Jackman a promis aux fans que son retour en tant que Wolverine dans le prochain Deadpool 3 ne trahirait pas les événements de Logan, le film sorti en 2017 qui a mis fin à l’arc cinématographique du super-héros avec sa mort.

Sur Instagram, l’acteur a posté une photo de lui-même en compagnie de sa co-star et porte le costume iconique jaune et bleu de Wolverine des comics. Cette révélation de costume laisse entendre qu’il ne s’agit pas du même Wolverine que Jackman a joué auparavant car il n’a jamais porté ce costume.

Sachant que ce film devrait traiter du multivers et du voyage dans le temps, ce n’est pas étonnant que Jackman joue une nouvelle itération de Wolverine qui n’entre pas en conflit avec l’histoire précédemment racontée.

Le film verra également le retour de visages plus familiers, tels que Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa, Leslie Uggams en tant que Blind Al, Karan Soni dans le rôle de Dopinder, Brianna Hildebrand qui revient en Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kitsuna en tant que Yukio et Stefan Kapičić qui reprend son rôle de Colossus.

Il a également été confirmé que Jennifer Garner reprendra son rôle Elektra, qu’elle a incarné dans le film Daredevil en 2003 et son propre film dérivé sorti en 2005.

Emma Corrin et Matthew Macfadyen ont également rejoint le film dans des rôles inconnus.

Deadpool 3 est réalisé par Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project). Il est écrit par Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells, Ryan Reynolds et Shawn Levy. Il est produit par Kevin Feige, Reynolds et Levy.

Source : Variety / Crédit ©DR