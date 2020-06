Arrowverse : Tous les personnages qui ont été recastés (à part Batwoman)

Alors que Batwoman aura un nouveau visage dans sa saison 2, retour sur les personnages de l’Arrowverse qui ont été recastés.

Le mois dernier, Ruby Rose a annoncé qu’elle quittait la série Batwoman. A l’époque, on se demandait si la série allait simplement remplacer l’actrice par une autre qui rependrait le rôle de Kate Kane ou si la production allait créer un nouveau personnage qui reprendra la mission de Batwoman.

Récemment, nous avons appris que la showrunner Caroline Dries et le producteur exécutif Greg Berlanti avaient décidé de créer un nouveau personnage afin de préserver l’héritage de Kate et ce que Ruby Rose a apporté au personnage. Elle ne sera ainsi pas tuée dans la série.

Si Kate Kane elle-même ne sera pas recastée, un autre personnage se cachera sous le masque de Batwoman. Cette dernière n’est pas la première à être jouée par quelqu’un d’autres puisque d’autres personnages de l’Arrowverse ont été joués par différentes personnes. Depuis le lancement de l’Arrowverse en 2012, au moins 4 personnages ont été recastés.

Sara Lance

Quand la série Arrow a été lancée en 2012, Sara Lance avait un autre visage. Dans le pilote, elle est incarnée par Jacqueline MacInnes Wood mais on ne la voit que dans des flashbacks. Oliver est parti sur le Gambit avec Sara, la sœur de Laurel. Il trompait alors Laurel avec Sara puis quand le bateau a coulé, Sara, qui était une création de la série et ne prend pas ses origines dans les comics, a été présumée morte.

Mais au début de la saison 2, Sara réapparaît sous les traits de Caity Lotz et son rôle a pris un nouveau tournant. Sara était alors Black Canary, mettant en place la transformation de Laurel. Des années plus tard, Sara – aujourd’hui White Canary – est devenue le personnage principal de Legends of Tomorrow et est devenue l’un des personnages les plus appréciés de l’Arrowverse.

A l’époque, Wood n’a pas repris le rôle pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n’était pas disponible et deuxièmement, le rôle demandait certaines aptitudes physiques que Wood ne semblait pas avoir. Caity Lotz était plus apte au rôle puisqu’elle avait de l’expérience en arts martiaux et en danse. Il est aussi important de souligner que Lotz exécute une grande partie de ses cascades. Elle est aujourd’hui l’un des plus anciens personnages de l’aArrowverse et c’est aussi le personnage qui est mort et qui a ressuscité le plus de fois.

Alura Zor-El

Dans la première saison de Supergirl, Laura Benanti jouait Alura Zor-El, la mère de Kara qui était présumée morte sur Krypton. Elle apparaissait dans des falshbacks mais aussi dans le présent en tant qu’hologramme. Mais Benanti jouait aussi Astra, la jumelle d’Alura qui a été tuée dans la seconde partie de la saison 1.

Mais dans la saison 3, Alura est réapparue sous les traits d’Erica Durance que les fans de Smallville connaissent dans le rôle de Loïs Lane. La saison 3 a révélé que Argo City avait été préservé et Alura était vivante. Si Bananti n’est pas revenu, c’est parce que c’est une star de Broadway très réputée et qu’elle avait d’autres engagements à New York.

Et parce que le monde de l’Arrowverse a intégré Smallville dans leur univers, Durance a eu un double rôle durant le cross-over Crisis on Infinite Earth où elle a joué Alura et Lois de la Terre-167 auprès de Tom Welling qui a repris son rôle de Clark Kent pour l’occasion.

Mr. Mxyzptlk

Dans la saison 2 de Supergirl, un personnage au nom imprononçable a fait son apparition : Mr. Mxyzptlk. Durant un arc de 2 épisodes, il était joué par Peter Gadiot. Il tentait alors de séduire Kara qui avait alors des sentiments pour Mon-El. Après une longue bataille, Kara a renvoyé Mr. Mxyzptlk dans sa dimension.

Puis plus récemment, dans le 100ème épisode de la série, le personnage est revenu sous une autre apparence. Il était alors joué par Thomas Lennon (Reno 911!) et son changement physique a été expliqué dans la série. Au début de l’épisode, quand on lui a demandé pourquoi il avait changé d’apparence, Mxyzptlk explique qu’il ressemblait à quelqu’un d’autre dans le but de charmer Kara et gagner son cœur. En gros, il s’est rendu « beau gosse » pour la séduire.

Général Sam Lane

Le père de Lucy et Loïs Lane est apparu dans la saison 1 de Supergirl. A l’époque, il était joué par Glenn Morshower mais bientôt, il sera joué par un autre acteur. En effet, alors que la nouvelle série Superman & Lois arrive l’année prochaine, l’Arrowverse a une opportunité pour faire revenir le personnage.

Lucy Lane était jouée par Jenna Dewan mais pour le moment, son retour n’est pas annoncé. Ce qui est certain, c’est que le Général reviendra mais c’est Dylan Walsh (Nip/Tuck, Unforgettable) qui reprendra le rôle de Sam Lane. Quand l’annonce a été faite, les raisons de ce recast n’ont pas été communiquées.

Crédit ©CW