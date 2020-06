Batwoman : La showrunner se confie sur la décision de changer le personnage lead

La showrunner de Batwoman explique pourquoi ils ont pris la décision de remplacer Kate par un nouveau personnage.

Quand l’annonce du départ de Ruby Rose a été faite, il a été annoncé qu’elle serait remplacée par une nouvelle actrice. Certains ont cru que Kate Kane serait simplement recastée mais ce n’est pas le cas. Peu de temps après, on a appris que la série allait la remplacer par un autre personnage. Une autre femme nommée Ryan Wilder va endosser l’héritage de Batwoman.

Durant le festival virtuel ATX TV, la showrunner Caroline Dries dévoile que le producteur exécutif Greg Berlanti l’a aidée à prendre la décision d’avoir un nouveau personnage au lieu de remplacer Kate.

« Greg m’a aidé à prendre cette décision, il est bien plus intelligent que moi pour ce genre de choses. Il a dit : Vous savez, nous devrions simplement rebooter le personnage et rebooter Batwoman en tant que personnage différent, et respecter également tout ce que Ruby a mis dans le personnage de Kate Kane », a déclaré Dries. « Et je pense simplement que cela aide le public un petit peu aussi, qu’on ne leur demande pas de ne pas faire face à l’évident. »

Dries a également donné un bref aperçu de ce que nous pouvons attendre du nouveau personnage. Elle confie qu’elle a « inventé un tout nouveau personnage qui, dans son passé, a été inspiré par Batwoman ». Elle a ajouté : « Elle prendra le relais et elle n’est peut-être pas la bonne personne à ce moment précis pour le reprendre, c’est ce qui fait que c’est amusant. »

La showrunner avoue tout de même qu’elle a vraiment considéré le fait de changer Kate à la manière des soaps opéra : « J’ai envisagé la version soap pendent une minute », a déclaré Dries. Elle fait référence à la façon dont les soaps remplacent un personnage par un autre acteur après le départ de quelqu’un comme si de rien n’était.

C’était surtout: « Egoïstement parce que nous avions déjà écrit quelques épisodes, et en termes de transition, ça aurait été homogène. »

Batwoman revient en 2021 sur la CW.

Source : TVGuide / Crédit ©CW